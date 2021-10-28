Киев завтра может оказаться в "красной" зоне карантина – КГГА

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“В столице третий день подряд показатель загруженности кроватей с кислородом превышает 65%, а это значит, что город фактически на пороге „красной“ зоны. Решение об установлении „красного“ уровня эпидемиологической опасности принимает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, но мы собираем местную комиссию ТЭБ и ЧС уже завтра”, — заявил Поворозник.

Детали

В частности, он отметил, что только за минувшие сутки в столице вакцинировано 27 566 человек. В общей сложности с начала вакцинальной кампании в столице осуществлено 2 166 837 прививок и призвал жителей столицы вакцинироваться.

Дополнение

В столице за прошедшие сутки обнаружили 1451 больного коронавирусом, 39 человек умерли.