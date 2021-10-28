У Києві за добу від COVID-19 померло 39 людей, захворіло понад 1 400
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 1451 хворого на коронавірус, 39 людей померли. Про це у Facebook повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.
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Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 840 жінок віком від 18 до 94 років, 490 чоловіків віком від 18 до 93 років, 67 дівчаток віком від 6 місяців до 17 років і 54 хлопчики віком від 4 місяців до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 173 хворих на коронавірус, а також 325 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 317 людей.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Деснянському (251), Дарницькому (198) та Дніпровському (195).
Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 6030 осіб. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 255 788. Подолав вірус 227 651 житель столиці.
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