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В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 39 человек, заболело более 1 400

Киев • УНН

 • 19164 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 1451 больного коронавирусом, 39 человек умерли. Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко, передает УНН.

В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 39 человек, заболело более 1 400

Детали

За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 840 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 490 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, 67 девочек в возрасте от 6 месяцев до 17 лет и 54 мальчика в возрасте от 4 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 173 больных коронавирусом, а также 325 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровело за прошедшие сутки 317 человек.

Наибольшее количество случаев заболевания выявили в таких районах: Деснянском (251), Дарницком (198) и Днепровском (195).

С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерли 6030 человек. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на сегодня — 255 788. Преодолел вирус 227 651 житель столицы.

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