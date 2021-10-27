У COVID-статистиці столиці нестикування: позитивних тестів вдвічі більше, ніж нових випадків

Цитата

“Кількість позитивних ПЛР-тестів суттєво перевищує кількість офіційних виявлень, причому значну частину цієї різниці забезпечує Київ, де спостерігається найбільша неузгодженість між кількістю позитивних ПЛР-тестів і нових виявлень. У Києві щодня роблять вдвічі більше позитивних ПЛР-тестів, ніж виявляють випадків захворювання. За кількістю позитивних ПЛР-тестів Київ уже перевищив максимум весняної хвилі, тоді як зі статистики нових виявлень цього не видно”, — йдеться в прогнозі.

Деталі

Повідомляється, що с повільнення темпів зростання зареєстрованої захворюваності зосереджується на сході та півдні країни і, можливо, частково пов’язане з браком потужності виявлення та госпіталізації.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,82 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 26 жовтня, — понад 22,5 тисячі, що більше, ніж днем раніше. Високий показник летальних випадків за добу — 692. В Києві за добу виявили 1416 випадків.

Нагадаємо, Київ поки що перебуває в “помаранчевій” зоні, але ситуація складна. І динаміка розповсюдження вірусу — невтішна.