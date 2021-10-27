В COVID-статистике столицы нестыковки: положительных тестов вдвое больше, чем новых случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В COVID-статистике Киева обнаружили нестыковку. Количество положительных ПЦР-тестов существенно превышает количество официальных обнаружений. Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 27 октября — 9 ноября 2021 года, обнародованном на сайте НАН Украины, передает УНН.
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“Количество положительных ПЦР-тестов существенно превышает количество официальных обнаружений, причем значительную часть этой разницы обеспечивает Киев, где наблюдается наибольшее несогласование между количеством положительных ПЦР-тестов и новых обнаружений. В Киеве каждый день делают вдвое больше положительных ПЦР-тестов, чем выявляют случаев заболевания. По количеству положительных ПЦР-тестов Киев уже превысил максимум весенней волны, в то время как по статистике новых обнаружений этого не видно”, — говорится в прогнозе.
Детали
Сообщается, что замедление темпов роста зарегистрированной заболеваемости сосредотачивается на востоке и юге страны и, возможно, частично связано с нехваткой мощности выявления и госпитализации.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 2,82 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 26 октября, — более 22,5 тысяч, что больше, чем днем ранее. Высокий показатель летальных исходов в сутки — 692. В Киеве за сутки выявили 1416 случаев.
Напомним, Киев сейчас находится в оранжевой зоне, но ситуация сложная. И динамика распространения вируса — неутешительная.