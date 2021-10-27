В Україні вже 2,82 млн випадків COVID-19, за добу - 22 574
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,82 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 26 жовтня, - понад 22,5 тисячі, що більше, ніж днем раніше. Високий показник летальних випадків за добу - 692. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За добу 26 жовтня в Україні зафіксовано 22 574 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 5 925 осіб;
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- летальних випадків – 692;
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- одужало – 11 593 особи.
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 825 733 особи;
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- одужало – 2 401 705 осіб;
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- летальних випадків – 65 628;
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- проведено ПЛР-тестувань – 14 154 508.
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Деталі
Із захворілих за минулу добу: дітей – 1 532, медпрацівників – 399.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1874), Харківській (1641), Одеській (1477), Львівській (1426) областях та у місті Київ (1416).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
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- місто Київ – 1416 випадків;
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- Вінницька область – 579 випадків;
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- Волинська область – 654 випадки;
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- Дніпропетровська область – 1874 випадки;
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- Донецька область – 1053 випадки;
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- Житомирська область – 711 випадків;
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- Закарпатська область – 218 випадків;
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- Запорізька область – 1296 випадків;
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- Івано-Франківська область – 343 випадки;
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- Київська область – 880 випадків;
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- Кіровоградська область – 104 випадки;
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- Луганська область – 674 випадки;
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- Львівська область – 1426 випадків;
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- Миколаївська область – 606 випадків;
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- Одеська область – 1477 випадків;
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- Полтавська область – 895 випадків;
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- Рівненська область – 879 випадків;
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- Сумська область – 1270 випадків;
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- Тернопільська область – 660 випадків;
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- Харківська область – 1641 випадок;
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- Херсонська область – 1120 випадків;
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- Хмельницька область – 1019 випадків;
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- Черкаська область – 878 випадків;
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- Чернівецька область – 580 випадків;
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- Чернігівська область – 321 випадок.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження зокрема "червоної" зони. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".
20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня. Наразі 8 областей України перебувають у "червоній" зоні.