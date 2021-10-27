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В Україні вже 2,82 млн випадків COVID-19, за добу - 22 574

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,82 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 26 жовтня, - понад 22,5 тисячі, що більше, ніж днем раніше. Високий показник летальних випадків за добу - 692. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

В Україні вже 2,82 млн випадків COVID-19, за добу - 22 574

"За добу 26 жовтня в Україні зафіксовано 22 574 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 5 925 осіб;
  • летальних випадків – 692;
  • одужало – 11 593 особи.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 825 733 особи;
  • одужало – 2 401 705 осіб;
  • летальних випадків – 65 628;
  • проведено ПЛР-тестувань – 14 154 508.

Деталі

Із захворілих за минулу добу: дітей – 1 532, медпрацівників – 399.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1874), Харківській (1641), Одеській (1477), Львівській (1426) областях та у місті Київ (1416).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • місто Київ – 1416 випадків;
  • Вінницька область – 579 випадків;
  • Волинська область – 654 випадки;
  • Дніпропетровська область – 1874 випадки;
  • Донецька область – 1053 випадки;
  • Житомирська область – 711 випадків;
  • Закарпатська область – 218 випадків;
  • Запорізька область – 1296 випадків;
  • Івано-Франківська область – 343 випадки;
  • Київська область – 880 випадків;
  • Кіровоградська область – 104 випадки;
  • Луганська область – 674 випадки;
  • Львівська область – 1426 випадків;
  • Миколаївська область – 606 випадків;
  • Одеська область – 1477 випадків;
  • Полтавська область – 895 випадків;
  • Рівненська область – 879 випадків;
  • Сумська область – 1270 випадків;
  • Тернопільська область – 660 випадків;
  • Харківська область – 1641 випадок;
  • Херсонська область – 1120 випадків;
  • Хмельницька область – 1019 випадків;
  • Черкаська область – 878 випадків;
  • Чернівецька область – 580 випадків;
  • Чернігівська область – 321 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження зокрема "червоної" зони. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня. Наразі 8 областей України перебувають у "червоній" зоні.

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