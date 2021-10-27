В Украине уже 2,82 млн случаев COVID-19, за сутки - 22 574
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,82 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 26 октября, - более 22,5 тысячи, что больше, чем днем ранее. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 692. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 26 октября в Украине зафиксировано 22 574 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано – 5 925 человек;
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- летальных исходов – 692;
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- поправилось – 11 593 человека.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело – 2 825 733 человека;
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- выздоровели – 2 401 705 человек;
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- летальных исходов – 65 628;
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- проведено ПЦР-тестов – 14 154 508.
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Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей – 1532, медработников – 399.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1874), Харьковской (1641), Одесской (1477), Львовской (1426) областях и в Киеве (1416).
Количество заболеваний в регионах за сутки:
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- город Киев – 1416 случаев;
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- Винницкая область – 579 случаев;
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- Волынская область – 654 случая;
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- Днепропетровская область – 1874 случая;
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- Донецкая область – 1053 случая;
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- Житомирская область – 711 случаев;
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- Закарпатская область – 218 случаев;
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- Запорожская область – 1296 случаев;
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- Ивано-Франковская область – 343 случая;
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- Киевская область – 880 случаев;
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- Кировоградская область – 104 случая;
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- Луганская область – 674 случая;
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- Львовская область – 1426 случаев;
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- Николаевская область – 606 случаев;
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- Одесская область – 1477 случаев;
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- Полтавская область – 895 случаев;
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- Ровенская область – 879 случаев;
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- Сумская область – 1270 случаев;
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- Тернопольская область – 660 случаев;
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- Харьковская область – 1641 случай;
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- Херсонская область – 1120 случаев;
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- Хмельницкая область – 1019 случаев;
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- Черкасская область – 878 случаев;
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- Черновицкая область – 580 случаев;
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- Черниговская область – 321 случай.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности "красной" зоны. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября. На данный момент 8 областей Украины находятся в "красной" зоне.