Київ готується до "червоної зони": які обмеження діятимуть у столиці

Київ поки що перебуває в “помаранчевій” зоні, але ситуація складна. І динаміка розповсюдження вірусу — невтішна.

Деталі

У разі переходу до “червоної зони” в столиці будуть запроваджені наступні обмеження:

забороняється приймати відвідувачів у закладах харчування, якщо працівники та відвідувачі закладу не мають негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату;

припиняється діяльність закладів готельної сфери, якщо працівники закладу розміщення та клієнти готелю не мають ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату;

відвідування родиною та сторонніми особами установ і закладів соціального захисту, якщо співробітники та відвідувачі установи не мають негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату;

забороняється робота спортзалів та фітнес-центрів, якщо персонал і відвідувачі не мають негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату (дозволяється для відвідування спортсменами національних збірних команд України та їх тренерами);

проведення всіх масових заходів, якщо організатори та учасники заходу не мають негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату (проте дозволяється проведення спортивних заходів без глядачів);

обмежується доступ відвідувачів до приміщень ЦНАПів, Управлінь праці та соціального захисту населення, Управлінь пенсійного фонду, якщо працівники і відвідувачі не мають негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату (за винятком виключних випадків).

діти до 18 років можуть відвідувати торгово-розважальні центри лише у супроводі дорослих, у яких є негативний ПЛР-тест (строк дії 72 години) або COVID-сертифікат.

Додамо

“Іще раз хочу підкреслити: відвідування вищезазначених закладів, установ та заходів буде дозволене тільки за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або COVID-сертифікату”, — підкреслив Віталій Кличко.

Громадський транспорт продовжує роботу в звичному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більш, як передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу.

Що стосується роботи закладів освіти. Учні припиняють відвідування навчальних закладів з 23 жовтня до 8 листопада: канікули для школярів тривають з 23 до 31 жовтня. Щодо наступного тижня буде ухвалене додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткові канікули.

Дитячі садочки продовжують свою роботу в звичному режимі за умови 100% вакцинації усього персоналу.

Працюють навчальні заклади, усі працівники яких отримали сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19.

Доповнення

Наразі у “червоній” зоні вже перебувають Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська і Дніпропетровська області. З 23 жовтня список “червоних” регіонів поповнить Сумська область.

Як заявив мер Києва Віталій Кличко, столиця також “на межі червоної зони”.

У разі переходу Києва у “червону зону”, громадський транспорт продовжить роботу в звичному режимі, за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більш, як передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу.