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Київ поки залишається у "помаранчевій" зоні карантину

Київ • УНН

 • 42754 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Столиця поки залишається у "помаранчевій" зоні карантину, хоча і показники захворюваності відповідають "червоній". Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба, передає кореспондент УНН.

Київ поки залишається у "помаранчевій" зоні карантину

Цитата:

“У нас сьогодні ситуація, що ми знаходимось у "помаранчевій" зоні, але вже у нас перша доба, коли показники захворюваності такі, що відповідають "червоній" зоні. Це означає, якщо ситуація буде розвиватися таким не оптимістичним шляхом, через три дні поспіль негативних показників Державна комісія з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може перевести місто Київ у "червону" зону”, — заявив Кулеба.

Доповнення

Наразі у "червоній" зоні вже перебувають Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська і Дніпропетровська області. З 23 жовтня список "червоних" регіонів поповнить Сумська область.

Як заявив мер Києва Віталій Кличко, столиця також "на межі червоної зони".

У разі переходу Києва у “червону зону”, громадський транспорт продовжить роботу в звичному режимі, за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більш, як передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу.

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