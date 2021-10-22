Киев пока остается в "оранжевой" зоне карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Столица пока остается в "оранжевой" зоне карантина, хотя и показатели заболеваемости соответствуют "красной". Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба, передает корреспондент УНН.
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"У нас сегодня ситуация, что мы находимся в "оранжевой" зоне, но уже у нас первые сутки, когда показатели заболеваемости, отвечающие "красной" зоне. Это значит, если ситуация будет развиваться таковым не оптимистичным путем, через три дня подряд отрицательных показателей Государственная комиссия по техногенной экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям может перевести город Киев в "красную" зону", - заявил Кулеба.
Дополнение
Сейчас в "красной" зоне уже находятся Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская и Днепропетровская области. С 23 октября список "красных" регионов пополнит Сумская область.
Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, столица также "на грани красной зоны".
В случае перехода Киева в "красную зону", общественный транспорт продолжит работу в обычном режиме, при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не больше, чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства.