Київ визначився з обмеженнями "червоної" зони: роботу транспорту не зупинятимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У разі переходу Києва у “червону зону” громадський транспорт продовжить роботу в звичному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більш, як передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу. Про це у своєму Telegram повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.
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Щодо інших обмежень, Кличко наголосив, що заклади харчування буде дозволено відвідувати за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату.
Також, за цих умов буде дозволено відвідувати заклади готельної сфери, установи і заклади соціального захисту.
“Забороняється робота спортзалів та фітнес-центрів. Дозволяється для відвідування спортсменами національних збірних команд України та їх тренерами. Проведення всіх масових заходів дозволяється, проведення спортивних заходів без глядачів”, — відзначив Кличко.
“Доступ відвідувачів до приміщень ЦНАПів, Управлінь праці та соціального захисту населення, Управлінь пенсійного фонду буде дозволено за умови наявності у відвідувачів та працівників негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату”, — заявив мер.
Щодо роботи закладів освіти, то канікули для школярів тривамуть з 23 до 31 жовтня.
Щодо наступного тижня буде прийнято додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткові канікули.
Дитячі садочки продовжать свою роботу в звичному режимі за умови 100% вакцинації усього персоналу. Працюватимуть інші навчальні заклади, всі працівники яких отримали сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19.
Нагадаємо
Сьогодні, 22 жовтня, столична комісія з надзвичайних ситуацій повинна була ухвалити рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування Києва в умовах “червоної” зони.