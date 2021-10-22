Киев определился с ограничениями "красной" зоны: работа транспорта не останавливать
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В случае перехода Киева в “красную зону” общественный транспорт продолжит работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства. Об этом в своем Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
Что касается других ограничений, Кличко отметил, что заведения питания будет разрешено посещать при наличии у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.
Также, в этих условиях будет разрешено посещать заведения гостиничной сферы, инстанции и учреждения социальной защиты.
“Запрещается работа спортзалов и фитнес-центров. Разрешается для посещения спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренерами. Проведение всех массовых мероприятий разрешается, проведение спортивных мероприятий без зрителей”, — отметил Кличко.
“Доступ посетителей в помещения ЦНАПов, управлений труда и социальной защиты населения, управлений пенсионного фонда будет разрешен при условии наличия у посетителей и работников негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата”, — заявил мэр.
Касательно работы учебных заведений, то каникулы для школьников будут длится с 23 по 31 октября.
О следующей неделе будет принято дополнительное решение о дистанционном обучении или дополнительных каникулах.
Детские сады продолжат свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала. Работать другие учебные заведения, все работники которых получили сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19.
Напомним
Сегодня, 22 октября, столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям должна была принять решение о введении дополнительных ограничений и функционирования Киева в условиях “красной” зоны.