Київ днями перейде в "червону" зону карантину - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У п’ятницю, 22 жовтня, столична комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування Києва в умовах “червоної” зони. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час відкриття засідання Київради, пише УНН.
Цитата:
“Днями Київ потрапить у "червону“ зону карантину. Бо ситуація з розповсюдженням коронавірусу в столиці стрімко погіршується. За минулу добу в Києві — майже 1200 нових хворих та 39 летальних випадків. Вік, тих, хто помер, — від 29 років. Останніми днями до лікарень столиці госпіталізують по пів тисячі хворих. І більшість із них — у важкому стані. Пацієнти, які потребують кисневої підтримки або штучної вентиляції легень”, — розповів Кличко, якого цитує пресслужба КМДА.
Деталі
За його словами, ліжка в столичних лікарнях заповнюються.
“Уже понад 50 відсотків ліжок, які підготувало місто для лікування хворих на коронавірус, заповнені. А з киснем заповнені більш як 63 відсотки. Тому в п’ятницю відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій міста, яка ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах "червоної“ зони, в яку ми потрапимо днями”, — сказав Кличко.
Також мер столиці доручив Департаменту охорони здоров’я КМДА активізувати кампанію з вакцинації мешканців Києва. Та закликав депутатів Київради пояснювати киянам необхідність вакцинації.
Доповнення
Начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан повідомляв УНН, що Київ найближчі декілька днів буде перебувати у “жовтій” зоні, водночас місто уже готується до погіршення ситуації.
Міський голова Віталій Кличко напередодні, 20 жовтня, заявив, що через погіршення епідеміологічної ситуації щодо коронавірусу Київ на порозі “червоної” карантинної зони.