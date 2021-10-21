У Києві за добу від COVID-19 померло 39 людей, захворіло понад 1100

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Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 657 жінок віком від 18 до 92 років, 433 чоловіки віком від 18 до 94 років, 64 дівчинки віком від 1 до 17 років і 38 хлопчиків віком від 2 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 193 хворих на коронавірус, а також 294 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 232 людини.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Деснянському (222), Дарницькому (193) та Дніпровському (128).

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 5780 осіб. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 247 698. Подолало вірус 225 328 жителів столиці.

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