В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 39 человек, заболело более 1100
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 1192 больных коронавирусом, 39 человек умерли. Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 657 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 433 мужчины в возрасте от 18 до 94 лет, 64 девочки в возрасте от 1 до 17 лет и 38 мальчиков в возрасте от 2 месяцев до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 193 больных коронавирусом, а также 294 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 232 человека.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах: Деснянском (222), Дарницком (193) и Днепровском (128).
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 5780 человек. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 247 698. Преодолели вирус 225 328 жителей столицы.
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