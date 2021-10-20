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Кличко заявив, що Київ на порозі “червоної” зони

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Через погіршення епідеміологічної ситуації щодо коронавірусу Київ на порозі “червоної” карантинної зони. За минулу добу в столиці виявили понад 1 тис. випадків COVID-19, 500 хворих госпіталізували. Про це заявив у середу міський голова Віталій Кличко, пише УНН.

Кличко заявив, що Київ на порозі “червоної” зони

Цитата:

“За минулу добу в Києві - понад 1 тисяча нових хворих та 29 летальних випадків. Понад 500 людей потрапили в лікарні. Більшість із них - у важкому стані. Ліжка в столичних лікарнях стрімко заповнюються. Київ - на порозі червоної зони”, - заявив Кличко у Telegram-каналі.

Деталі

За словами мера міста, 98% госпіталізованих до лікарень - не щеплені. Помирають, в абсолютній переважності, невакциновані пацієнти. Кличко закликав киян вакцинуватися, наголосивши на важливості не допустити колапсу медичної системи, яка може не впоратися з надто великою кількістю хворих.

"Пам’ятайте: вірус блокує повноцінне життя. І вибір у нас невеликий: або вакцинація, або - ізоляція", - додав він.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,67 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 19 жовтня, - майже 19 тисяч, новий антирекорд з початку осені. Госпіталізовано за добу при цьому майже 5,5 тисячі осіб, майже подвоєння проти показника попереднього дня.

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