Кличко заявил, что Киев на пороге "красной" зоны

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"За прошедшие сутки в Киеве - более 1000 новых больных и 29 летальных случаев. Более 500 человек попали в больницы. Большинство из них - в тяжелом состоянии. Кровати в столичных больницах стремительно заполняются. Киев - на пороге красной зоны", - заявил Кличко в Telegram-канале.

Детали

По словам мэра города, 98% госпитализированных в больницы - не привиты. Умирают, в абсолютном большинстве, невакцинированные пациенты. Кличко призвал киевлян вакцинироваться, подчеркнув важность не допустить коллапса медицинской системы, которая может не справиться со слишком большим количеством больных.

"Помните: вирус блокирует полноценную жизнь. И выбор у нас невелик: либо вакцинация, или - изоляция", - добавил он.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 2,67 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 19 октября, - почти 19 тысяч, новый антирекорд с начала осени. Госпитализировано за сутки при этом почти 5,5 тысячи человек, почти удвоение против показателя предыдущего дня.