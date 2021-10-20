Новий осінній антирекорд: в Україні вже 2,67 млн випадків COVID-19, за добу - 18 912
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,67 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 19 жовтня, - майже 19 тисяч, новий антирекорд з початку осені. Госпіталізовано за добу при цьому майже 5,5 тисячі осіб, майже подвоєння проти показника попереднього дня. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За добу в Україні зафіксовано 18 912 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 5 468 осіб;
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- летальних випадків – 495;
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- одужало – 7 605 осіб.
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 679 185 особи;
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- одужало – 2 344 799 особи;
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- летальних випадків – 61 843;
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- проведено ПЛР-тестувань – 13 709 705.
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Деталі
Із захворілих за минулу добу: дітей – 1 447, медпрацівників – 435.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1606), Дніпропетровській (1253), Харківській (1242), Запорізькій (1225) і Донецькій (1040) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
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- місто Київ – 1023 випадки;
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- Вінницька область – 444 випадки;
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- Волинська область – 496 випадків;
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- Дніпропетровська область – 1253 випадки;
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- Донецька область – 1040 випадків;
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- Житомирська область – 640 випадків;
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- Закарпатська область – 239 випадків;
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- Запорізька область – 1225 випадків;
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- Івано-Франківська область – 446 випадків;
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- Київська область – 562 випадки;
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- Кіровоградська область – 112 випадків;
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- Луганська область – 742 випадки;
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- Львівська область – 943 випадки;
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- Миколаївська область – 437 випадків;
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- Одеська область – 1606 випадків;
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- Полтавська область – 935 випадків;
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- Рівненська область – 782 випадки;
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- Сумська область – 912 випадків;
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- Тернопільська область – 588 випадків;
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- Харківська область – 1242 випадки;
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- Херсонська область – 947 випадків;
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- Хмельницька область – 954 випадки;
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- Черкаська область – 544 випадки;
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- Чернівецька область – 622 випадки;
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- Чернігівська область – 178 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 19-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження зокрема "червоної" зони. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".
20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня.