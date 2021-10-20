Новий осінній антирекорд: в Україні вже 2,67 млн випадків COVID-19, за добу - 18 912

"За добу в Україні зафіксовано 18 912 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ.

Також за минулу добу:



госпіталізовано – 5 468 осіб;



летальних випадків – 495;



одужало – 7 605 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 679 185 особи;



одужало – 2 344 799 особи;



летальних випадків – 61 843;



проведено ПЛР-тестувань – 13 709 705.



Деталі

Із захворілих за минулу добу: дітей – 1 447, медпрацівників – 435.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1606), Дніпропетровській (1253), Харківській (1242), Запорізькій (1225) і Донецькій (1040) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:



місто Київ – 1023 випадки;



Вінницька область – 444 випадки;



Волинська область – 496 випадків;



Дніпропетровська область – 1253 випадки;



Донецька область – 1040 випадків;



Житомирська область – 640 випадків;



Закарпатська область – 239 випадків;



Запорізька область – 1225 випадків;



Івано-Франківська область – 446 випадків;



Київська область – 562 випадки;



Кіровоградська область – 112 випадків;



Луганська область – 742 випадки;



Львівська область – 943 випадки;



Миколаївська область – 437 випадків;



Одеська область – 1606 випадків;



Полтавська область – 935 випадків;



Рівненська область – 782 випадки;



Сумська область – 912 випадків;



Тернопільська область – 588 випадків;



Харківська область – 1242 випадки;



Херсонська область – 947 випадків;



Хмельницька область – 954 випадки;



Черкаська область – 544 випадки;



Чернівецька область – 622 випадки;



Чернігівська область – 178 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 19-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження зокрема "червоної" зони. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня.