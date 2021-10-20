Новый осенний антирекорд: в Украине уже 2,67 млн случаев COVID-19, за сутки - 18 912
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,67 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 19 октября, - почти 19 тысяч, новый антирекорд с начала осени. Госпитализировано за сутки при этом почти 5,5 тысячи человек, почти удвоение по сравнению с показателем в предыдущий день. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки в Украине зафиксировано 18 912 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 5 468 человек;
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- летальных случаев - 495;
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- выздоровели - 7 605 человек.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 2 679 185 лица;
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- выздоровели - 2 344 799 лица;
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- летальных исходов - 61 843;
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- проведено ПЦР-тестов - 13 709 705.
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Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 1447, медработников - 435.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1606), Днепропетровской (1253), Харьковской (1242), Запорожской (1225) и Донецкой (1040) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
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- Киев - 1023 случая;
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- Винницкая область - 444 случая;
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- Волынская область - 496 случаев;
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- Днепропетровская область - 1253 случая;
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- Донецкая область - 1040 случаев;
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- Житомирская область - 640 случаев;
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- Закарпатская область - 239 случаев;
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- Запорожская область - 1225 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 446 случаев;
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- Киевская область - 562 случая;
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- Кировоградская область - 112 случаев;
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- Луганская область - 742 случая;
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- Львовская область - 943 случая;
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- Николаевская область - 437 случаев;
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- Одесская область - 1606 случаев;
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- Полтавская область - 935 случаев;
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- Ровенская область - 782 случая;
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- Сумская область - 912 случаев;
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- Тернопольская область - 588 случаев;
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- Харьковская область - 1242 случая;
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- Херсонская область - 947 случаев;
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- Хмельницкая область - 954 случая;
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- Черкасская область - 544 случая;
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- Черновицкая область - 622 случая;
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- Черниговская область - 178 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 19-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности "красной" зоны. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября.