Новый осенний антирекорд: в Украине уже 2,67 млн случаев COVID-19, за сутки - 18 912

"За сутки в Украине зафиксировано 18 912 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:



госпитализированы - 5 468 человек;



летальных случаев - 495;



выздоровели - 7 605 человек.



За все время пандемии в Украине:



заболело - 2 679 185 лица;



выздоровели - 2 344 799 лица;



летальных исходов - 61 843;



проведено ПЦР-тестов - 13 709 705.



Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 1447, медработников - 435.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1606), Днепропетровской (1253), Харьковской (1242), Запорожской (1225) и Донецкой (1040) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:



Киев - 1023 случая;



Винницкая область - 444 случая;



Волынская область - 496 случаев;



Днепропетровская область - 1253 случая;



Донецкая область - 1040 случаев;



Житомирская область - 640 случаев;



Закарпатская область - 239 случаев;



Запорожская область - 1225 случаев;



Ивано-Франковская область - 446 случаев;



Киевская область - 562 случая;



Кировоградская область - 112 случаев;



Луганская область - 742 случая;



Львовская область - 943 случая;



Николаевская область - 437 случаев;



Одесская область - 1606 случаев;



Полтавская область - 935 случаев;



Ровенская область - 782 случая;



Сумская область - 912 случаев;



Тернопольская область - 588 случаев;



Харьковская область - 1242 случая;



Херсонская область - 947 случаев;



Хмельницкая область - 954 случая;



Черкасская область - 544 случая;



Черновицкая область - 622 случая;



Черниговская область - 178 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 19-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности "красной" зоны. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября.