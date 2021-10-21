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Киев на днях перейдет в "красную" зону карантина - мэр

Киев • УНН

 • 29506 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. В пятницу, 22 октября, столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о введении дополнительных ограничений и функционировании Киева в условиях "красной" зоны. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время открытия заседания Киевсовета, пишет УНН.

Киев на днях перейдет в "красную" зону карантина - мэр

Цитата:

"На днях Киев попадет в "красную" зону карантина. Потому что ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается. За прошедшие сутки в Киеве - почти 1200 новых больных и 39 летальных случаев. Возраст тех, кто умер - от 29 лет. В последние дни в больницы столицы госпитализируют по полтысячи больных. И большинство из них - в тяжелом состоянии. Пациенты, которые нуждаются в кислородной поддержке или искусственной вентиляции легких", - рассказал Кличко, которого цитирует пресс-служба КГГА.

Детали

По его словам, кровати в столичных больницах заполняются.

"Уже более 50 коек, которые подготовил город для лечения больных коронавирусом, заполнены. А с кислородом заполнены более чем на 63 процента. Поэтому в пятницу состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям города, которая примет решение о введении дополнительных ограничений и функционировании столицы в условиях "красной" зоны, в которую мы попадем на днях", - сказал Кличко.

Также мэр столицы поручил Департаменту здравоохранения КГГА активизировать кампанию по вакцинации жителей Киева. И призвал депутатов Киевсовета объяснять киевлянам необходимость вакцинации.

Дополнение

Начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан сообщал УНН, что Киев ближайшие несколько дней будет находиться в "желтой" зоне, в то же время город уже готовится к ухудшению ситуации.

Мэр Виталий Кличко накануне, 20 октября, заявил, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом Киев на пороге "красной" карантинной зоны.

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