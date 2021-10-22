Киев готовится к "красной зоне": какие ограничения будут действовать в столице

Киев пока находится в "оранжевой" зоне, но ситуация сложная. И динамика распространения вируса - неутешительная.

Детали

В случае перехода к "красной зоне" в столице будут введены следующие ограничения:

запрещается принимать посетителей в заведениях питания, если работники и посетители заведения не имеют негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата;

прекращается деятельность учреждений гостиничной сферы, если работники заведения размещения и клиенты гостиницы не имеют ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата;

посещения семьей и посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты, если сотрудники и посетители учреждения не предоставляют негативный ПЦР-тест (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата;

запрещается работа спортзалов и фитнес-центров, если персонал и посетители не имеют негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата (разрешается для посещения спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренерами);

проведение всех массовых мероприятий, если организаторы и участники мероприятия не предоставляют негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата (однако разрешается проведение спортивных мероприятий без зрителей);

ограничивается доступ посетителей в помещения ЦПАУ, управлений труда и социальной защиты населения, управлений пенсионного фонда, если работники и посетители не имеют негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата (за исключением исключительных случаев).

дети до 18 лет могут посещать торгово-развлекательные центры только в сопровождении взрослых, у которых есть отрицательный ПЦР-тест (срок действия 72 часа) или COVID-сертификат.

Добавим

"Еще раз хочу подчеркнуть: посещение вышеупомянутых заведений, учреждений и мероприятий будет разрешено только при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста или COVID-сертификата", - подчеркнул Виталий Кличко.

Общественный транспорт продолжает работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства.

Что касается работы учебных заведений. Ученики прекращают посещение учебных заведений с 23 октября по 8 ноября: каникулы для школьников продолжаются с 23 по 31 октября. На следующей неделе будет принято дополнительное решение о дистанционном обучении или дополнительных каникулах.

Детские сады продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала.

Работают учебные заведения, все работники которых получили сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19.

Дополнение

Сейчас в "красной" зоне уже находятся Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская и Днепропетровская области. С 23 октября список "красных" регионов пополнит Сумская область.

Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, столица также "на грани красной зоны".

В случае перехода Киева в "красную зону", общественный транспорт продолжит работу в обычном режиме, при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства.