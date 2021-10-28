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Кличко просить ввести у Києві "червону" зону і посилює карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Київ запроваджує суворі карантинні обмеження з 1 листопада. Також мер міста Віталій Кличко звернувся до держкомісії ТЕБ та НС - просить перевести місто в "червону" зону. Про це Кличко повідомив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Кличко просить ввести у Києві "червону" зону і посилює карантин

Цитата

“Столиця, в рамках свої повноважень, запроваджує суворі обмеження про, які ми заявляли раніше... Обмеження почнуть діяти з понеділка, 1 листопада”, — сказав Кличко.

Деталі

Також Кличко звернувся до Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій перевести столицю в “червону” зону карантину.

За його словами, з 1 листопада в столиці будуть запроваджені наступні обмеження:

• забороняється приймати відвідувачів у закладах харчування, якщо працівники та відвідувачі закладу не мають негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату;

• припиняється діяльність закладів готельної сфери, якщо працівники закладу розміщення та клієнти готелю не мають ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату;

• відвідування родиною та сторонніми особами установ і закладів соціального захисту, якщо співробітники та відвідувачі установи не мають негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату;

• забороняється робота спортзалів та фітнес-центрів, якщо персонал і відвідувачі не мають негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату (дозволяється для відвідування спортсменами національних збірних команд України та їх тренерами);

• проведення всіх масових заходів, якщо організатори та учасники заходу не мають негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату (проте дозволяється проведення спортивних заходів без глядачів);

• обмежується доступ відвідувачів до приміщень ЦНАПів, Управлінь праці та соціального захисту населення, Управлінь пенсійного фонду, якщо працівники і відвідувачі не мають негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату (за винятком виключних випадків).

• діти до 18 років можуть відвідувати торгово-розважальні центри лише у супроводі дорослих, у яких є негативний ПЛР-тест (строк дії 72 години) або COVID-сертифікат.

Громадський транспорт продовжує роботу в звичному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більш, як передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу.

Окрім того, їздити у транспорті зможуть пасажири з сертифікотом або тестом, перевірки будуть не на вході, а вибіркові.

Нагадаємо

У столиці протягом минулої доби виявили 1451 хворого на коронавірус, 39 людей померли.

Як повідомляв УНН, у Києві завтра, 29 жовтня, збереться місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації для прийняття рішення щодо переходу Києва до “червоної” зони карантину.

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