Кличко просит ввести в Киеве "красную" зону и усиливает карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Киев вводит строгие карантинные ограничения с 1 ноября. Также мэр города Виталий Кличко обратился в госкомиссию ТЭБ и ЧС – просит перевести город в "красную" зону. Об этом Кличко сообщил на брифинге, передает корреспондент УНН.
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"Столица, в рамках своих полномочий, вводит строгие ограничения, которые мы заявляли ранее... Ограничения начнут действовать с понедельника, 1 ноября", - сказал Кличко.
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Также Кличко обратился в Государственную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям перевести столицу в "красную" зону карантина.
По его словам, с 1 ноября в столице будут введены следующие ограничения:
• запрещается принимать посетителей в заведениях питания, если работники и посетители заведения не имеют отрицательного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата;
• прекращается деятельность заведений гостиничной сферы, если работники заведения размещения и клиенты отеля не имеют ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или сертификата COVID;
• посещение семьей и посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты, если сотрудники и посетители учреждения не имеют отрицательного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата;
• запрещается работа спортзалов и фитнес-центров, если у персонала и посетителей нет негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата (разрешается для посещения спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренерами);
• проведение всех массовых мероприятий, если организаторы и участники мероприятия не имеют отрицательного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата (однако разрешается проведение спортивных мероприятий без зрителей);
• ограничивается доступ посетителей к помещениям ЦПАПов, Управлений труда и социальной защиты населения, Управлений пенсионного фонда, если работники и посетители не имеют отрицательного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата (за исключением исключительных случаев).
• дети до 18 лет могут посещать торгово-развлекательные центры только в сопровождении взрослых, имеющих отрицательный ПЦР-тест (срок действия 72 часа) или COVID-сертификат.
Общественный транспорт продолжает работу в обычном режиме при соблюдении перевозки количества пассажиров не более, чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства.
Кроме того, ездить в транспорте могут пассажиры с сертификотом или тестом, проверки будут не на входе, а выборочно.
Напомним
В столице за прошедшие сутки обнаружили 1451 больного коронавирусом, 39 человек умерли.
Как сообщал УНН, в Киеве завтра, 29 октября, соберется местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для принятия решения о переходе Киева в "красную" зону карантина.