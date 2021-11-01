С сегодняшнего дня Киев перешел в "красную" зону карантина

Цитата:
“По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 1 ноября 2021 „красный“ уровень эпидемической опасности на территории города Киева. Красный уровень эпидемической опасности предусматривает ряд ограничений”, — написал 28 октября Немчинов в Telegram-канале.
Подробности
В частности, по его словам, запрещается:
- работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,
- проведение массовых мероприятий и т.п.
По его словам, ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.
Немчинов сообщил, что внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям состоялось сегодня.
Дополнение
Мэр Киева Виталий Кличко ранее обратился в госкомиссию ТЕБ и ЧС — просил перевести город в “красную” зону. Также он сообщил, что Киев вводит строгие карантинные ограничения с 1 ноября:
Только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом можно будет:
- Работать и посещать:
- заведения питания
- отели
- учреждения и учреждения социальной защиты
- спортзалы и фитнес-центры
- ЦНАПы, Управление труда и соцзащиты, Управление пенсионного фонда
- Проводить массовые мероприятия
- Посещать торгово-развлекательные центры
Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями — которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
Также с 1 ноября в Киеве все школы переводятся на дистанционное обучение. Это касается всех учащихся: с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать для улучшения эпидемиологической ситуации в городе.
Что касается садиков, то они продолжат работать, но соблюдая правила “красной” зоны. При вакцинации 100% персонала заведений.
Общественный транспорт закрывать не собираются. Он будет работать. Но ездить в нем должны пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте. Проверять эти документы не будут на входе в транспорт. А выборочно — специальные группы правоохранителей.