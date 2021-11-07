В Украине в “оранжевой” зоне шесть областей, а в “желтой” три
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Украине шесть областей отвечают “оранжевой” зоне эпидемической опасности и три - “желтой”. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
По данным Минздрава, по состоянию на 7 ноября, признаки “оранжевой” зоны эпидемической опасности, из-за высокого уровня госпитализаций с COVID-19, загруженности коек с кислородом или повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования имеют:
* Волынская область
* Винницкая область
* Полтавская область
* Харьковская область
* Черновицкая область
* Черниговская область
В “желтой” зоне:
* Закарпатская область
* Кировоградская область
* Тернопольская область
В большинстве областей фиксируют самый высокий уровень эпидемической опасности.
В частности, по состоянию на сегодня, 7 ноября, в “красной” зоне: город Киев, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская области.
Дополнение
“Красную” зону карантина с 30 октября ввели в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.
В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:
* Работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,
* проведение массовых мероприятий.
Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будет вакцинировано.
В Киеве, который стал “красным” 1 ноября, работать можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать:
* Заведения питания
* отели
* учреждения социальной защиты
* спортзалы и фитнес-центры
* ЦПАУ, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
* проводить массовые мероприятия
* торгово-развлекательные центры
Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки против коронавирус или отрицательный ПЦР-тест.