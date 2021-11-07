В Украине в “оранжевой” зоне шесть областей, а в “желтой” три

Детали

По данным Минздрава, по состоянию на 7 ноября, признаки “оранжевой” зоны эпидемической опасности, из-за высокого уровня госпитализаций с COVID-19, загруженности коек с кислородом или повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования имеют:

* Волынская область

* Винницкая область

* Полтавская область

* Харьковская область

* Черновицкая область

* Черниговская область

В “желтой” зоне:

* Закарпатская область

* Кировоградская область

* Тернопольская область

В большинстве областей фиксируют самый высокий уровень эпидемической опасности.

В частности, по состоянию на сегодня, 7 ноября, в “красной” зоне: город Киев, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская области.

Дополнение

“Красную” зону карантина с 30 октября ввели в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.

В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:

* Работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,

* проведение массовых мероприятий.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будет вакцинировано.

В Киеве, который стал “красным” 1 ноября, работать можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать:

* Заведения питания

* отели

* учреждения социальной защиты

* спортзалы и фитнес-центры

* ЦПАУ, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда

* проводить массовые мероприятия

* торгово-развлекательные центры

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки против коронавирус или отрицательный ПЦР-тест.