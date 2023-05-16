В Україні хочуть законодавчо врегулювати проблеми зі спадщиною в умовах війни

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КИЇВ. 16 травня. УНН. У Верховній Раді зареєстровано два законопроекти щодо вдосконалення порядку прийняття спадщини. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію на сайті парламенту.

Деталі

У пояснювальній записці до законопроекту про зміни до законодавства щодо вдосконалення порядку прийняття спадщини №9287 повідомляється, що проект розроблено з метою вдосконалення правового регулювання в частині забезпечення захисту майнових та особистих немайнових прав спадкоємців в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Законопроектом передбачається, що свідоцтво про право на спадщину видаватиметься за місцем відкриття спадщини, крім випадків, встановлених Цивільним кодексом України.

Також свідоцтво про право на спадщину видаватиметься після спливу строку для прийняття спадщини. Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з них видітиметься нотаріусом за місцем відкриття спадщини, окрім випадків, встановлених Цивільним кодексом України.

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Законопроект №9288 про зміни до Цивільного кодексу щодо вдосконалення порядку прийняття спадщини розроблено з метою забезпечення захисту майнових та особистих немайнових прав спадкоємців та врегулювання особливостей спадкування у зв’язку з військовою агресією росії.

Проектом передбачається, зокрема, що:

  • Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця.
  • Якщо місце проживання спадкодавця невідоме або зареєстроване за кордоном, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна - місцезнаходження основної частини рухомого майна.
  • У період дії в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану та протягом одного року з дня його припинення або скасування у випадку, якщо смерть фізичної особи зареєстровано пізніше ніж через три місяці з дня смерті такої особи, строки, встановлені статтями 1269, 1270, 1271, 1273, 1276, 1277, 1298 цього Кодексу, обчислюються з дня державної реєстрації смерті спадкодавця. При цьому часом відкриття спадщини вважається день смерті спадкодавця, незалежно від часу державної реєстрації смерті.
  • У період дії в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування у випадку, якщо місцем відкриття спадщини є населений пункт, що включений до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих росією, затвердженого у встановленому законодавством порядку, заява про прийняття спадщини, заява про відмову від прийняття спадщини, заява про відмову від заповідального відказу, вимога кредитора спадкодавця до спадкоємців, заява про охорону спадкового майна, заява про згоду бути виконавцем заповіту після відкриття спадщини, інші заяви щодо спадщини, спільного майна подружжя (колишнього подружжя) в межах спадкової справи подаються нотаріусу незалежно від місця відкриття спадщини.
  • У разі, якщо місцем відкриття спадщини є населений пункт, що включений до переліку територій, зазначеного у абзаці першому цього пункту, щодо якого невизначено дату завершення активних бойових дій або тимчасової окупації, вчинення нотаріальних та інших дій нотаріусом щодо спадщини та спільного майна подружжя (колишнього подружжя) в межах спадкової справи здійснюється за місцем подання першої заяви.

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