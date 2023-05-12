"єВідновлення": уряд обмежив розмір компенсації для ремонту житла
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку надання допомоги за пошкоджене під час війни житло через систему «єВідновлення», встановивши, що розмір компенсації за один пошкоджений обʼєкт не може бути більший, ніж 200 тис. грн. Про це повідомив постійний представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
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«Внесено, з метою залучення міжнародної фінансової допомоги, зміни до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення», - написав Мельничук.
За його словами, передбачено, що розмір компенсації за один пошкоджений обʼєкт не може бути більший, ніж 200 тис. гривень.
Доповнення
З 10 травня, у застосунку «Дія» власники пошкодженого під час війни житла можуть подати заявку на отримання компенсації для його ремонту та відновлення.
Станом на сьогоднішній ранок за програмою єВідновлення маємо вже 5 575 прийнятих заявок.