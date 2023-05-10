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Відсьогодні через «Дію» можна оформити компенсацію за пошкоджене внаслідок війни житло: як оформити заявку та хто має першочергове право на кошти

Відсьогодні через «Дію» можна оформити компенсацію за пошкоджене внаслідок війни житло: як оформити заявку та хто має першочергове право на кошти

Київ • УНН

 • 1499807 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. З сьогоднішнього дня, 10 травня, у застосунку «Дія» власники пошкодженого під час війни житла можуть подати заявку на отримання компенсації для його ремонту та відновлення, пише УНН.

Послугою можуть скористатися усі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій, не було відремонтоване раніше і підлягає відновленню. Це, зокрема, стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад, кімнат в гуртожитку, зазначається на урядовому порталі.

Як правильно оформити заявку на отримання компенсації

У першу необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку «Дія», а також через ЦНАП або нотаріуса.

Далі алгоритм дій такий:

– відкрити у банку спеціалізований рахунок єВідновлення;

– подати заяву на компенсацію в Дії.

– після подання заявки спеціальна комісія проведе обстеження пошкодженого майна та внесе дані про нього до спеціального реєстру.

Строк розгляду заяви та прийняття рішення щодо компенсації не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня її подання. Після цього громадянин, який подав заяву на компенсацію, отримає підтвердження та кошти на спеціалізовану картку єВідновлення.

Як і у які терміни можна буде використати отриману компенсацію

Кошти можна використати на закупівлю будівельних матеріалів, вікон, дверей, покрівлі, а також на оплату будівельних робіт.

Витратити кошти можна буде тільки на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які мають відповідні MCC-коди чи торгівельні коди.

Використати компенсацію можна буде протягом 1 року з моменту її нарахування.

Важливо знати

Є певні категорії людей, які мають першочергове право на отримання компенсації за пошкоджено житло. Серед них:

– учасники бойових дій;

– люди з інвалідністю внаслідок війни;

– ветерани війни;

– члени сімей загиблих військових;

– мобілізовані;

– багатодітні родини;

– люди з інвалідністю І та ІІ групи;

– батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;

– опікуни/піклувальники, прийомні батьки та патронатні вихователі;

– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

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