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С сегодняшнего дня через "Дію" можно оформить компенсацию за поврежденное в результате войны жилье: как оформить заявку и кто имеет первоочередное право на средства

С сегодняшнего дня через "Дію" можно оформить компенсацию за поврежденное в результате войны жилье: как оформить заявку и кто имеет первоочередное право на средства

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. С сегодняшнего дня, 10 мая, в приложении «Дія» владельцы поврежденного во время войны жилья могут подать заявку на получение компенсации для его ремонта и восстановления, пишет УНН.

Услугой могут воспользоваться все граждане Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий, не было отремонтировано ранее и подлежит восстановлению. Это, в частности, касается квартир, частных домов и других жилых помещений, например, комнат в общежитии, отмечается на правительственном портале.

Как правильно оформить заявку на получение компенсации

В первую очередь необходимо подать информационное сообщение о поврежденном имуществе. Это можно сделать на портале или в приложении «Дія», а также через ЦНАП или нотариуса.

Далее алгоритм действий следующий:

– открыть в банке специализированный счет єВідновлення;

– подать заявление на компенсацию в Дії.

– после подачи заявки специальная комиссия проведет обследование поврежденного имущества и внесет данные о нем в специальный реестр.

Срок рассмотрения заявления и принятия решения о компенсации не должен превышать 30 календарных дней со дня его подачи. После этого гражданин, подавший заявление на компенсацию, получит подтверждение и средства на специализированную карточку єВідновлення.

Как и в какие сроки можно будет использовать полученную компенсацию

Средства можно использовать на закупку строительных материалов, окон, дверей, кровли, а также на оплату строительных работ.

Потратить средства можно будет только на строительные материалы или услуги подрядчиков, которые имеют соответствующие MCC-коды или торговые коды.

Использовать компенсацию можно будет в течение 1 года с момента ее начисления.

Важно знать

Есть определенные категории людей, которые имеют первоочередное право на получение компенсации за поврежденное жилье. Среди них:

– участники боевых действий;

– людям с инвалидностью вследствие войны;

– ветераны войны;

– члены семей погибших военных;

– мобилизованные;

– многодетные семьи;

– люди с инвалидностью I и II группы;

– родители-воспитатели детских домов семейного типа;

– опекуны/попечители, приемные родители и патронатные воспитатели;

– дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Украинские Национальные Новости

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