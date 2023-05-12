Пошкодження житла через бойові дії: уряд працює над наданням компенсацій тим, хто робив своїми силами ремонт
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У Кабміні працюють над рішенням щодо надання компенсацій для родин, які зробили ремонт своїми силами через пошкодження житла в результаті бойових дій. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на засіданні уряду, передає УНН.
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«Станом на сьогоднішній ранок за програмою єВідновлення маємо вже 5 575 прийнятих заявок. Програмою передбачена грошова допомога для ремонту житла, яке було пошкоджено через бойові дії», - розповів Шмигаль.
Він зазначив, мова йде про можливість отримати до 200 тисяч гривень на будівельні матеріали чи на замовлення ремонтних послуг.
«Працюємо над рішенням надання компенсацій для родин, які зробили ремонт своїми силами. Відповідне завдання поставлене віцепрем’єр-міністру з питань відновлення, Мінінфраструктури й Агентству відновлення», - повідомив Шмигаль.
Окрім того, він повідомив, що наступною програмою в житловій сфері стануть сертифікати для тих, чиє житло було повністю зруйноване і вже не підлягає ремонту.
«Працюємо над деталями цього проекту також», - сказав Шмигаль.
Доповнення
З 10 травня у застосунку «Дія» власники пошкодженого під час війни житла можуть подати заявку на отримання компенсації для його ремонту та відновлення.
У перший же день роботи у програмі єВідновлення стався збій. Через велику кількість заявок система була перевантажена.
Згодом проблему зі збоєм вирішили.
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