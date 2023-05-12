Повреждение жилья из-за боевых действий: правительство работает над предоставлением компенсаций тем, кто делал своими силами ремонт
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Кабмине работают над решением о предоставлении компенсаций для семей, которые сделали ремонт своими силами из-за повреждения жилья в результате боевых действий. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на заседании правительства, передает УНН.
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«По состоянию на сегодняшнее утро по программе еВідновлення имеем уже 5 575 принятых заявок. Программой предусмотрена денежная помощь для ремонта жилья, которое было повреждено из-за боевых действий», - рассказал Шмыгаль.
Он отметил, речь идет о возможности получить до 200 тысяч гривен на строительные материалы или на заказ ремонтных услуг.
«Работаем над решением предоставления компенсаций для семей, которые сделали ремонт своими силами. Соответствующая задача поставлена вице-премьер-министру по вопросам восстановления, Мининфраструктуры и Агентству восстановления», - сообщил Шмыгаль.
Кроме того, он сообщил, что следующей программой в жилищной сфере станут сертификаты для тех, чье жилье было полностью разрушено и уже не подлежит ремонту.
«Работаем над деталями этого проекта также», - сказал Шмыгаль.
Дополнение
С 10 мая в приложении «Дія» владельцы поврежденного во время войны жилья могут подать заявку на получение компенсации для его ремонта и восстановления.
В первый же день работы в программе еВідновлення произошел сбой. Из-за большого количества заявок система была перегружена.
Впоследствии проблему со сбоем решили.
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