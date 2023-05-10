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Від початку агресії рф в Україні знищені або пошкоджені більше 18 тисяч багатоповерхових будинків

Від початку агресії рф в Україні знищені або пошкоджені більше 18 тисяч багатоповерхових будинків

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. З початку війни росії проти України на території нашої держави знищено або пошкоджено майже 18,5 тисяч багатоквартирних будинків. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише УНН.

Також руйнувань і пошкоджень зазнали більше 142 тисяч приватних садиб.

У Міністерстві нагадали, що з сьогоднішнього дня, 10 травня, власники пошкодженого житла можуть отримати компенсацію на ремонт через застосунок “Дія”.

Деталі

На виплату коштів можуть претендувати всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії рф і яке ще не було відремонтоване. Йдеться, перш за все, про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі тощо.

Громадяни, які вже відремонтували своє житло, наразі не можуть претендувати на державну допомогу.

При цьому, у міністерстві зазначають, що займаються механізмом відшкодування, зокрема і через механізм репарацій. Закликають зберігати чеки, фотографії, свідчення сусідів чи публікації в ЗМІ щодо свого пошкодженого житла, аби в майбутньому претендувати на частину репарацій росії.

Подати заявку на компенсацію можуть усі власники пошкодженого житла. Однак певним категоріям надаватиметься пріоритет. Зокрема,

— учасникам бойових дій,
— людям з інвалідністю внаслідок війни,
— ветеранам війни,
— членам сімей загиблих військових,
— мобілізованим,
— багатодітним родинам,
— людям з інвалідністю І та ІІ групи,
— батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу;
— опікунам/піклувальникам,
— прийомним батькам та патронатним вихователям,
— дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

Етапи подання заявки

Спершу слід подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, якщо таке повідомлення ще не було подане. Це можна зробити на порталі чи в застосунку “Дія”, а також згодом через ЦНАП, нотаріусів або управління соцзахисту.

Далі потрібно відкрити спеціалізований рахунок єВідновлення в одному з банків-учасників програми. Наразі, до єВідновлення підключені Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ. Список банків-партнерів поповнюватиметься в міру їх підключення до єВідновлення.

Після цього слід подати заяву на компенсацію в Дії.

Хто, коли і як проводитиме оцінку пошкодженого майна

Після подання заявки спеціальна Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації, створена при органі місцевого самоврядування, розгляне заяву, проведе огляд пошкодженого майна, внесе дані про нього в Реєстр пошкодженого та знищеного майна та визначить суму, яка буде нарахована.
Розрахунок суми допомоги здійснюватиметься на основі ухваленого урядом чек-листа.
Строк розгляду заяви та прийняття рішення щодо компенсації не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня її подання. Після цього громадянин, який подав заяву на компенсацію, отримає підтвердження та кошти на спеціалізовану картку єВідновлення.

На що можна витратити компенсацію

Витратити кошти можна буде тільки на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їх продавці подали заявку на участь в програмі через портал “Дія”. Використати компенсацію можна буде протягом 1 року з моменту її нарахування.

Нагадаємо

Виплату компенсацій за зруйноване житло можуть розпочати у травні.

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