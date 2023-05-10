С начала агрессии рф в Украине уничтожены или повреждены более 18 тысяч многоэтажных домов

Также разрушениям и повреждениям подверглись более 142 тысяч частных усадеб.

В Министерстве напомнили, что с сегодняшнего дня, 10 мая, владельцы поврежденного жилья могут получить компенсацию на ремонт через приложение “Дія”.

Детали

На выплату средств могут претендовать все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения вследствие вооруженной агрессии рф и которое еще не было отремонтировано. Речь идет, прежде всего, о замене окон или дверей, ремонт кровли и т.д.

Граждане, которые уже отремонтировали свое жилье, пока не могут претендовать на государственную помощь.

При этом, в министерстве отмечают, что занимаются механизмом возмещения, в том числе и через механизм репараций. Призывают сохранять чеки, фотографии, свидетельства соседей или публикации в СМИ относительно своего поврежденного жилья, чтобы в будущем претендовать на часть репараций россии.

Подать заявку на компенсацию могут все владельцы поврежденного жилья. Однако определенным категориям будет предоставляться приоритет. В частности,

— участникам боевых действий,

— людям с инвалидностью вследствие войны,

— ветеранам войны,

— членам семей погибших военных,

— мобилизованным,

— многодетным семьям,

— людям с инвалидностью I и II группы,

— родителям-воспитателям детского дома семейного типа;

— опекунам/попечителям,

— приемным родителям и патронатным воспитателям,

— детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Этапы подачи заявки

Сначала следует подать информационное сообщение о поврежденном имуществе, если такое сообщение еще не было подано. Это можно сделать на портале или в приложении “Дія”, а также впоследствии через ЦПАУ, нотариусов или управления соцзащиты.

Далее нужно открыть специализированный счет еВідновлення в одном из банков-участников программы. Сейчас к еВідновлення подключены Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ. Список банков-партнеров будет пополняться в мере их подключения к еВидновлення.

После этого следует подать заявление на компенсацию в “Діє”.

Кто, когда и как будет проводить оценку поврежденного имущества

После подачи заявки специальная Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации, созданная при органе местного самоуправления, рассмотрит заявление, проведет осмотр поврежденного имущества, внесет данные о нем в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества и определит сумму, которая будет начислена.

Расчет суммы помощи будет осуществляться на основе принятого правительством чек-листа.

Срок рассмотрения заявления и принятия решения о компенсации не должен превышать 30 календарных дней с дня его подачи. После этого гражданин, подавший заявление на компенсацию, получит подтверждение и средства на специализированную карточку еВидновлення.

На что можно будет потратить компенсацию

Потратить средства можно будет только на строительные материалы или услуги подрядчиков, которые имеют соответствующие коды для работы, а их продавцы подали заявку на участие в программе через портал “Дія”. Использовать компенсацию можно будет в течение 1 года с момента ее начисления.

Напомним

Выплату компенсаций за разрушенное жилье могут начать в мае.