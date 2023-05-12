"еВідновлення": правительство ограничило размер компенсации для ремонта жилья
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Кабинет министров Украины внес изменения в порядок предоставления помощи за поврежденное во время войны жилье через систему «еВідновлення», установив, что размер компенсации за один поврежденный объект не может быть больше, чем 200 тыс. грн. Об этом сообщил постоянный представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
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«Внесены, с целью привлечения международной финансовой помощи, изменения в Порядок предоставления компенсации для восстановления отдельных категорий объектов недвижимого имущества, поврежденных в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации, с использованием электронной публичной услуги «еВідновлення», - написал Мельничук.
По его словам, предусмотрено, что размер компенсации за один поврежденный объект не может быть больше, чем 200 тыс. гривен.
Дополнение
С 10 мая в приложении «Дія» владельцы поврежденного во время войны жилья могут подать заявку на получение компенсации для его ремонта и восстановления.
По состоянию на сегодняшнее утро по программе еВідновлення имеем уже 5 575 принятых заявок.