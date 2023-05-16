В Украине хотят законодательно урегулировать проблемы с наследством в условиях войны

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КИЕВ. 16 мая. УНН. В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта по совершенствованию порядка принятия наследства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию на сайте парламента.

Детали

В пояснительной записке к законопроекту об изменениях в законодательство по совершенствованию порядка принятия наследства №9287 сообщается, что проект разработан с целью совершенствования правового регулирования в части обеспечения защиты имущественных и личных неимущественных прав наследников в условиях военного или чрезвычайного положения.

Законопроектом предусматривается, что свидетельство о праве на наследство будет выдаваться по месту открытия наследства, кроме случаев, установленных Гражданским кодексом Украины.

Также свидетельство о праве на наследство будет выдаваться по истечении срока для принятия наследства. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов в случае смерти одного из них будет выделяться нотариусом по месту открытия наследства, кроме случаев, установленных Гражданским кодексом Украины.

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Законопроект №9288 об изменениях в Гражданский кодекс относительно усовершенствования порядка принятия наследства разработан с целью обеспечения защиты имущественных и личных неимущественных прав наследников и урегулирования особенностей наследования в связи с военной агрессией россии.

Проектом предусматривается, в частности, что:

  • Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.
  • Если место жительства наследодателя неизвестно или зарегистрировано за границей, местом открытия наследства является местонахождение недвижимого имущества или основной его части, а при отсутствии недвижимого имущества - местонахождение основной части движимого имущества.
  • В период действия в Украине или отдельных ее местностях военного, чрезвычайного положения и в течение одного года со дня его прекращения или отмены в случае, если смерть физического лица зарегистрирована позднее чем через три месяца со дня смерти такого лица, сроки, установленные статьями 1269, 1270, 1271, 1273, 1276, 1277, 1298 настоящего Кодекса, исчисляются со дня государственной регистрации смерти наследодателя. При этом временем открытия наследства считается день смерти наследодателя, независимо от времени государственной регистрации смерти.
  • В период действия в Украине или отдельных ее местностях военного, чрезвычайного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения или отмены в случае, если местом открытия наследства является населенный пункт, включенный в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных россией, утвержденного в установленном законодательством порядке, заявление о принятии наследства, заявление об отказе от принятия наследства, заявление об отказе от завещательного отказа, требование кредитора наследодателя к наследникам, заявление об охране наследственного имущества, заявление о согласии быть исполнителем завещания после открытия наследства, другие заявления относительно наследства, общего имущества супругов (бывших супругов) в пределах наследственного дела подаются нотариусу независимо от места открытия наследства.
  • В случае, если местом открытия наследства является населенный пункт, включенный в перечень территорий, указанного в абзаце первом настоящего пункта, по которому не определена дата завершения активных боевых действий или временной оккупации, совершение нотариальных и других действий нотариусом относительно наследства и общего имущества супругов (бывших супругов) в пределах наследственного дела осуществляется по месту подачи первого заявления.

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