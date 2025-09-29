В Україні знешкодили понад мільйон вибухонебезпечних предметів з початку повномасштабної війни - Шмигаль
Київ • УНН
З початку повномасштабної війни підрозділи розмінування Сил безпеки й оборони знешкодили понад 1 млн вибухонебезпечних предметів. За 2024 рік розміновано 38 км², а цьогоріч – майже 150 км².
Понад 1 млн вибухонебезпечних предметів уже знешкодили підрозділи розмінування Сил безпеки й оборони від початку повномасштабної війни. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає УНН.
За інформацією Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, обстежено вже майже 6 500 км2 територій, перевірено 9 691 км автодоріг, 10 164 км ліній електропередач та 3 748 км залізниць. А також 37 тис. км2 деокупованих територій визнано доступними до використання після проведення нетехнічного обстеження
За словами міністра, Україні вдається нарощувати темпи розмінування, яке проводять оператори протимінної діяльності. Так, за 2024 рік було розміновано 38 км2, а цьогоріч – вже майже 150 км2.
