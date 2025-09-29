$41.480.01
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
12:39 • 14461 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
11:33 • 19885 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
10:00 • 14597 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20 • 19436 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 12408 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 28075 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
28 вересня, 08:59 • 48537 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтня
28 вересня, 08:33 • 70052 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 51290 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
12:39 • 14452 перегляди
В Україні знешкодили понад мільйон вибухонебезпечних предметів з початку повномасштабної війни - Шмигаль

Київ • УНН

 • 846 перегляди

З початку повномасштабної війни підрозділи розмінування Сил безпеки й оборони знешкодили понад 1 млн вибухонебезпечних предметів. За 2024 рік розміновано 38 км², а цьогоріч – майже 150 км².

В Україні знешкодили понад мільйон вибухонебезпечних предметів з початку повномасштабної війни - Шмигаль

Понад 1 млн вибухонебезпечних предметів уже знешкодили підрозділи розмінування Сил безпеки й оборони від початку повномасштабної війни. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає УНН.

За інформацією Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, обстежено вже майже 6 500 км2 територій, перевірено 9 691 км автодоріг, 10 164 км ліній електропередач та 3 748 км залізниць. А також 37 тис. км2 деокупованих територій визнано доступними до використання після проведення нетехнічного обстеження 

- повідомив Шмигаль.

Україна уклала угоду з Італією та ПРООН на 1,5 мільйона євро з гуманітарного розмінування20.06.25, 19:51 • 3533 перегляди

За словами міністра, Україні вдається нарощувати темпи розмінування, яке проводять оператори протимінної діяльності. Так, за 2024 рік було розміновано 38 км2, а цьогоріч – вже майже 150 км2.

Ірландія передає Україні транспортні засоби та засоби для розмінування: повний список18.09.25, 19:43 • 3851 перегляд

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Електроенергія
Україна
Денис Шмигаль