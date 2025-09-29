В Украине обезвредили более миллиона взрывоопасных предметов с начала полномасштабной войны - Шмыгаль
Киев • УНН
С начала полномасштабной войны подразделения разминирования Сил безопасности и обороны обезвредили более 1 млн взрывоопасных предметов. За 2024 год разминировано 38 км², а в этом году – почти 150 км².
Более 1 млн взрывоопасных предметов уже обезвредили подразделения разминирования Сил безопасности и обороны с начала полномасштабной войны. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает УНН.
По информации Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, обследовано уже почти 6 500 км2 территорий, проверено 9 691 км автодорог, 10 164 км линий электропередач и 3 748 км железных дорог. А также 37 тыс. км2 деоккупированных территорий признаны доступными к использованию после проведения нетехнического обследования
По словам министра, Украине удается наращивать темпы разминирования, которое проводят операторы противоминной деятельности. Так, за 2024 год было разминировано 38 км2, а в этом году – уже почти 150 км2.
