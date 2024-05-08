В Україні змінено порядок бронювання військовозобов'язаних в період мобілізації та на воєнний час: деталі

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану щодо покладення на Міноборони повноважень, які раніше були покладені на Генеральний штаб Збройних Сил, зокрема щодо подання погоджених списків до Мінекономіки для прийняття відповідного рішення. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Внесено зміни до постанови КМУ від 27.01.2023 N 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час"

За його словами, внесено зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану щодо покладення на Міноборони повноважень, які раніше були покладені на Генеральний штаб Збройних Сил, зокрема, стосовно:

⦁ розгляду та погодження розроблених органами державної влади, іншими державними органами списків військовозобовʼязаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час;

⦁ подання погоджених списків до Мінекономіки для прийняття відповідного рішення;

⦁ доведення рішення Мінекономіки щодо бронювання військовозобовʼязаних до відома відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Додамо

Порядок та критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, положенням щодо надання до Міноборони копій рішень про відповідність підприємства відповідним критеріям та про підтвердження статусу критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період або про позбавлення такого статусу