В Украине изменен порядок бронирования военнообязанных в период мобилизации и на военное время: детали

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения относительно возложения на Минобороны полномочий, которые ранее были возложены на Генеральный штаб Вооруженных Сил, в частности относительно представления согласованных списков в Минэкономики для принятия соответствующего решения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Внесены изменения в постановление КМУ от 27.01.2023 N 76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время" - написал Мельничук.

По его словам, внесены изменения в Порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения относительно возложения на Минобороны полномочий, которые ранее были возложены на Генеральный штаб Вооруженных Сил, в частности, относительно:

⦁ рассмотрения и согласования разработанных органами государственной власти, другими государственными органами списков военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и на военное время;

⦁ представление согласованных списков в Минэкономики для принятия соответствующего решения;

⦁ доведение решения Минэкономики по бронированию военнообязанных до сведения соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Добавим

Порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, положением о предоставлении в Минобороны копий решений о соответствии предприятия соответствующим критериям и о подтверждении статуса критически важного предприятия для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период или о лишении такого статуса - сообщил Мельничук.

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