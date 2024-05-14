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В Україні запустили дві потужні глибинні свердловини газу

В Україні запустили дві потужні глибинні свердловини газу

Київ • УНН

 • 18325 перегляди

Укргазвидобування ввело в експлуатацію дві потужні глибокі газові свердловини на сході України з видобутком 390 тис. кубометрів газу на добу.

"Укргазвидобування" ввело в експлуатацію ще дві високодебітні свердловини на одному із найглибших родовищ на сході України. Сумарно вони дають 390 тис. кубометрів газу на добу: 270 тис. кубометрів та 120 тис. кубометрів. Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України", пише УНН.

Деталі

Зазначається, що ці свердловини пробурені на одному родовищі, на одному пласті та майже одночасно. Вони також мають відносно однакову глибину - 6 км 200 м та 6 км 225 м.

Як підкреслили у пресслужбі, раніше буріння таких свердловин тривало від двох до трьох років. Ці ж були готові за 8 місяців. Роботи на родовищі тривають і незабаром буде закінчено бурінням наступну оціночно-експлуатаційну свердловину.

Нагадаємо

НАК "Нафтогаз України" планує накопичити щонайменше 13 мільярдів кубометрів газу власного видобутку в межах підготовки до опалювального сезону, чого буде достатньо для забезпечення обсягів споживання на регульованому сегменті ринку.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Економіка
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