В Україні запустили дві потужні глибинні свердловини газу
Київ • УНН
Укргазвидобування ввело в експлуатацію дві потужні глибокі газові свердловини на сході України з видобутком 390 тис. кубометрів газу на добу.
"Укргазвидобування" ввело в експлуатацію ще дві високодебітні свердловини на одному із найглибших родовищ на сході України. Сумарно вони дають 390 тис. кубометрів газу на добу: 270 тис. кубометрів та 120 тис. кубометрів. Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України", пише УНН.
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Зазначається, що ці свердловини пробурені на одному родовищі, на одному пласті та майже одночасно. Вони також мають відносно однакову глибину - 6 км 200 м та 6 км 225 м.
Як підкреслили у пресслужбі, раніше буріння таких свердловин тривало від двох до трьох років. Ці ж були готові за 8 місяців. Роботи на родовищі тривають і незабаром буде закінчено бурінням наступну оціночно-експлуатаційну свердловину.
Нагадаємо
НАК "Нафтогаз України" планує накопичити щонайменше 13 мільярдів кубометрів газу власного видобутку в межах підготовки до опалювального сезону, чого буде достатньо для забезпечення обсягів споживання на регульованому сегменті ринку.