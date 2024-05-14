В Украине запустили две мощные глубинные скважины газа

"Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию еще две высокодебитные скважины на одном из самых глубоких месторождений на востоке Украины. Суммарно они дают 390 тыс. кубометров газа в сутки: 270 тыс. кубометров и 120 тыс. кубометров. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", пишет УНН.

Детали

Отмечается, что эти скважины пробурены на одном месторождении, на одном пласте и почти одновременно. Они также имеют относительно одинаковую глубину - 6 км 200 м и 6 км 225 м.

Как подчеркнули в пресс-службе, ранее бурение таких скважин длилось от двух до трех лет. Эти же были готовы за 8 месяцев. Работы на месторождении продолжаются и вскоре будет закончено бурением следующую оценочно-эксплуатационную скважину.

Напомним,

НАК "Нафтогаз Украины" планирует накопить не менее 13 миллиардов кубометров газа собственной добычи в рамках подготовки к отопительному сезону, чего будет достаточно для обеспечения объемов потребления на регулируемом сегменте рынка.