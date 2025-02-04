В Україні запровадили нові правила діагностики трьох видів раку: що зміниться

ukenru
09:48 • 18462 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 46603 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 91097 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 118585 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 151769 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 208718 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 169117 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150521 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124603 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109684 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 117074 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 120794 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 115804 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 120003 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 114141 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 169956 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 168617 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 301033 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 329024 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 264129 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 2876 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 47769 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 51006 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 115803 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 97041 перегляди
Актуальне
В Україні запровадили нові правила діагностики трьох видів раку: що зміниться

В Україні запровадили нові правила діагностики трьох видів раку: що зміниться

Київ • УНН

 • 36182 перегляди

МОЗ оновив порядок скринінгу раку молочної залози, шийки матки та колоректального раку. З 2025 року впроваджуються нові стандарти діагностики та моніторингу пацієнтів з груп ризику.

Щороку понад 100 тисяч українців дізнаються про онкологічні захворювання. За даними Національного канцер-реєстру, у 2023 році рак виявили у 110 022 людей — 52 626 чоловіків і 57 396 жінок.

Про це повідомляє МОЗ, пише УНН.

Деталі 

В успішному лікуванні онкозахворювань важливу роль відіграє раннє виявлення – воно поліпшує прогноз щодо лікування та підвищує шанси на повне одужання. Отже, рання діагностика раку – пріоритет для системи охорони здоров’я

- повідомляє МОЗ.

Крім того, 1 січня 2025 року в Україні набув чинності наказ про порядок скринінгу та ранньої діагностики раку молочної залози, раку шийки матки та колоректального раку, а також моніторингу стану здоров’я пацієнтів з груп ризику. 

Рак молочної залози (РМЗ)

МОЗ зазначає, що заходи з раннього виявлення раку молочної залози мають бути спрямовані на всіх жінок старших 21 року. Серед іншого, лікарі мають опитувати пацієнтку щодо факторів ризику та симптомів, що можуть свідчити про РМЗ, та здійснювати огляд молочних залоз під час проведення профілактичних медичних оглядів та обстежень.

У разі виявлення ознак, що можуть свідчити про імовірність розвитку РМЗ, лікар направляє пацієнтку на дообстеження до онколога або хірурга-онколога. Для жінок 50-69 років – огляд та пальпація молочних залоз і направлення на мамографію – кожні два роки.

Рак шийки матки (РШМ)

Повідомляється, що профілактику раку шийки матки також здійснюють щодо жінок, старших 21 року. Серед іншого, лікарі мають опитувати пацієнтку щодо факторів ризику та симптомів, що можуть свідчити про РШМ. Для жінок віком від 35 років – ПЛР-тест на ВПЛ з генотипуванням щонайменше 1 раз на 10 років. Лікар може змінювати частоту та види обстежень відповідно до наявності факторів ризику чи скарг пацієнток.  

ШІ може передбачити ризик раку молочної залози - дослідження30.01.25, 12:55 • 25314 переглядiв

Колоректальний рак (КРР)

Заходи з раннього виявлення колоректального раку передбачає опитування пацієнтів у віці понад 40 років щодо факторів ризику та симптомів, що можуть свідчити про колоректальний рак – кожні  2 роки, а у разі виявлених факторів ризику – щороку.

Для людей у віці 50-75 років рекомендований огляд та направлення на тест калу на приховану кров або на фекальний імунохімічний тест (ФІТ) – кожні 2 роки, а за наявності факторів ризику – щороку.

Якщо результат тесту позитивний:

направлення на колоноскопію та консультацію до хірурга-проктолога або онколога;  

мамографія — обстеження молочних залоз;

гістероскопія — обстеження матки;

езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія) — обстеження стравоходу і шлунка;

колоноскопія — обстеження товстого кишківника;

цистоскопія — обстеження сечового міхура;

бронхоскопія — обстеження трахеї та бронхів.

Під час проведення обстежень пацієнтам безоплатно гарантується консультація лікаря, обстеження, аналіз і опис результатів, місцева або загальна анестезія під час проведення гістероскопії, бронхоскопії, езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії та цистоскопії тощо

- повідомляє МОЗ.

Головний хірург США закликав активніше попереджати про зв'язок алкоголю і раку 04.01.25, 02:58 • 30842 перегляди

Щоби зменшити ризик захворіти на рак важливо:  

Відмовитися від куріння й алкоголю. Алкоголь спричиняє щонайменше сім видів раку, куріння є причиною кожної четвертої смерті від онкозахворювань.

Поради, як відмовитися від куріння: stopsmoking.org.ua

До 25% випадків раку викликають віруси гепатитів і папіломи людини.

Подбайте про те, щоб ваші діти пройшли вакцинацію від гепатиту В (гарантовано державою) та бажано – вірусу папіломи людини.

За можливості вакцинуйтесь самі. Використовувати бар'єрну контрацепцію під час усіх видів сексу, щоб уникнути інфекцій, що збільшують ймовірність розвитку онкозахворювань. Обмежити час перебування на сонці.

Не засмагати ані під сонцем, ані в солярії. 

Ультрафіолетове випромінювання спричиняє до 90% випадків раку шкіри.

Користуйтеся сонцезахисними кремами й окулярами протягом всього року. Будьте фізично активними та дотримуйтесь принципів здорового харчування.

Їжте переважно злаки, бобові, овочі й фрукти, обмежте вживання харчів із копченого, засоленого м'яса.

Для жінок: за можливості годуйте немовля грудьми. Це знижує ризик раку молочної залози. 

Сьогодні Всесвітній день боротьби з раком: прогнози ВООЗ і нові виклики у боротьбі з онкологічними захворюваннями04.02.25, 07:30 • 116504 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Здоров'яЛайфхак
vsesvitnia-orhanizatsiia-okhorony-zdoroviaВсесвітня організація охорони здоров'я
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами