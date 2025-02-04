В Україні запровадили нові правила діагностики трьох видів раку: що зміниться

Щороку понад 100 тисяч українців дізнаються про онкологічні захворювання. За даними Національного канцер-реєстру, у 2023 році рак виявили у 110 022 людей — 52 626 чоловіків і 57 396 жінок.

Про це повідомляє МОЗ, пише УНН.

Деталі

В успішному лікуванні онкозахворювань важливу роль відіграє раннє виявлення – воно поліпшує прогноз щодо лікування та підвищує шанси на повне одужання. Отже, рання діагностика раку – пріоритет для системи охорони здоров’я - повідомляє МОЗ.

Крім того, 1 січня 2025 року в Україні набув чинності наказ про порядок скринінгу та ранньої діагностики раку молочної залози, раку шийки матки та колоректального раку, а також моніторингу стану здоров’я пацієнтів з груп ризику.

Рак молочної залози (РМЗ)

МОЗ зазначає, що заходи з раннього виявлення раку молочної залози мають бути спрямовані на всіх жінок старших 21 року. Серед іншого, лікарі мають опитувати пацієнтку щодо факторів ризику та симптомів, що можуть свідчити про РМЗ, та здійснювати огляд молочних залоз під час проведення профілактичних медичних оглядів та обстежень.

У разі виявлення ознак, що можуть свідчити про імовірність розвитку РМЗ, лікар направляє пацієнтку на дообстеження до онколога або хірурга-онколога. Для жінок 50-69 років – огляд та пальпація молочних залоз і направлення на мамографію – кожні два роки.

Рак шийки матки (РШМ)

Повідомляється, що профілактику раку шийки матки також здійснюють щодо жінок, старших 21 року. Серед іншого, лікарі мають опитувати пацієнтку щодо факторів ризику та симптомів, що можуть свідчити про РШМ. Для жінок віком від 35 років – ПЛР-тест на ВПЛ з генотипуванням щонайменше 1 раз на 10 років. Лікар може змінювати частоту та види обстежень відповідно до наявності факторів ризику чи скарг пацієнток.

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Колоректальний рак (КРР)

Заходи з раннього виявлення колоректального раку передбачає опитування пацієнтів у віці понад 40 років щодо факторів ризику та симптомів, що можуть свідчити про колоректальний рак – кожні 2 роки, а у разі виявлених факторів ризику – щороку.

Для людей у віці 50-75 років рекомендований огляд та направлення на тест калу на приховану кров або на фекальний імунохімічний тест (ФІТ) – кожні 2 роки, а за наявності факторів ризику – щороку.

Якщо результат тесту позитивний:

направлення на колоноскопію та консультацію до хірурга-проктолога або онколога;

мамографія — обстеження молочних залоз;

гістероскопія — обстеження матки;

езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія) — обстеження стравоходу і шлунка;

колоноскопія — обстеження товстого кишківника;

цистоскопія — обстеження сечового міхура;

бронхоскопія — обстеження трахеї та бронхів.

Під час проведення обстежень пацієнтам безоплатно гарантується консультація лікаря, обстеження, аналіз і опис результатів, місцева або загальна анестезія під час проведення гістероскопії, бронхоскопії, езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії та цистоскопії тощо - повідомляє МОЗ.

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Щоби зменшити ризик захворіти на рак важливо:

Відмовитися від куріння й алкоголю. Алкоголь спричиняє щонайменше сім видів раку, куріння є причиною кожної четвертої смерті від онкозахворювань.

Поради, як відмовитися від куріння: stopsmoking.org.ua

До 25% випадків раку викликають віруси гепатитів і папіломи людини.

Подбайте про те, щоб ваші діти пройшли вакцинацію від гепатиту В (гарантовано державою) та бажано – вірусу папіломи людини.

За можливості вакцинуйтесь самі. Використовувати бар'єрну контрацепцію під час усіх видів сексу, щоб уникнути інфекцій, що збільшують ймовірність розвитку онкозахворювань. Обмежити час перебування на сонці.

Не засмагати ані під сонцем, ані в солярії.

Ультрафіолетове випромінювання спричиняє до 90% випадків раку шкіри.

Користуйтеся сонцезахисними кремами й окулярами протягом всього року. Будьте фізично активними та дотримуйтесь принципів здорового харчування.

Їжте переважно злаки, бобові, овочі й фрукти, обмежте вживання харчів із копченого, засоленого м'яса.

Для жінок: за можливості годуйте немовля грудьми. Це знижує ризик раку молочної залози.

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