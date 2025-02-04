В Украине ввели новые правила диагностики трех видов рака: что изменится

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Минздрав обновил порядок скрининга рака молочной железы, шейки матки и колоректального рака. С 2025 года внедряются новые стандарты диагностики и мониторинга пациентов из групп риска.

Ежегодно более 100 тысяч украинцев узнают об онкологических заболеваниях. По данным Национального канцер-реестра, в 2023 году рак обнаружили у 110 022 человек - 52 626 мужчин и 57 396 женщин.

Об этом сообщает Минздрав, пишет УНН.

Детали 

В успешном лечении онкозаболеваний важную роль играет раннее выявление - оно улучшает прогноз по лечению и повышает шансы на полное выздоровление. Итак, ранняя диагностика рака - приоритет для системы здравоохранения

- сообщает Минздрав.

Кроме того, 1 января 2025 года в Украине вступил в силу приказ о порядке скрининга и ранней диагностики рака молочной железы, рака шейки матки и колоректального рака, а также мониторинга состояния здоровья пациентов из групп риска. 

Рак молочной железы (РМЖ)

Минздрав отмечает, что меры по раннему выявлению рака молочной железы должны быть направлены на всех женщин старше 21 года. Среди прочего, врачи должны опрашивать пациентку относительно факторов риска и симптомов, которые могут свидетельствовать о РМЖ, и осуществлять осмотр молочных желез при проведении профилактических медицинских осмотров и обследований.

В случае выявления признаков, которые могут свидетельствовать о вероятности развития РМЖ, врач направляет пациентку на дообследование к онкологу или хирургу-онкологу. Для женщин 50-69 лет - осмотр и пальпация молочных желез и направление на маммографию - каждые два года.

Рак шейки матки (РШМ)

Сообщается, что профилактику рака шейки матки также осуществляют в отношении женщин старше 21 года. Среди прочего, врачи должны опрашивать пациентку относительно факторов риска и симптомов, которые могут свидетельствовать о РШМ. Для женщин в возрасте от 35 лет - ПЦР-тест на ВПЧ с генотипированием минимум 1 раз в 10 лет. Врач может изменять частоту и виды обследований в соответствии с наличием факторов риска или жалоб пациенток.  

ИИ может предсказать риск рака молочной железы - исследование30.01.25, 12:55 • 24667 просмотров

Колоректальный рак (КРР)

Мероприятия по раннему выявлению колоректального рака предусматривает опрос пациентов в возрасте более 40 лет относительно факторов риска и симптомов, которые могут свидетельствовать о колоректальном раке - каждые  2 года, а в случае выявленных факторов риска - ежегодно.

Для людей в возрасте 50-75 лет рекомендован осмотр и направление на тест кала на скрытую кровь или на фекальный иммунохимический тест (ФИТ) - каждые 2 года, а при наличии факторов риска - ежегодно.

Если результат теста положительный:

направление на колоноскопию и консультацию к хирургу-проктологу или онкологу;  

маммография - обследование молочных желез;

гистероскопия - обследование матки;

эзофагогастродуоденоскопия (гастроскопия) - обследование пищевода и желудка;

колоноскопия - обследование толстого кишечника;

цистоскопия - обследование мочевого пузыря;

бронхоскопия - обследование трахеи и бронхов.

При проведении обследований пациентам бесплатно гарантируется консультация врача, обследование, анализ и описание результатов, местная или общая анестезия при проведении гистероскопии, бронхоскопии, эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии и цистоскопии и т.д

- сообщает Минздрав.

Главный хирург США призвал активнее предупреждать о связи алкоголя и рака04.01.25, 02:58 • 30715 просмотров

Чтобы уменьшить риск заболеть раком важно:  

Отказаться от курения и алкоголя. Алкоголь вызывает по меньшей мере семь видов рака, курение является причиной каждой четвертой смерти от онкозаболеваний.

Советы, как отказаться от курения: stopsmoking.org.ua

До 25% случаев рака вызывают вирусы гепатитов и папилломы человека.

Позаботьтесь о том, чтобы ваши дети прошли вакцинацию от гепатита В (гарантировано государством) и желательно - вируса папилломы человека.

По возможности вакцинируйтесь сами. Использовать барьерную контрацепцию во время всех видов секса, чтобы избежать инфекций, увеличивающих вероятность развития онкозаболеваний. Ограничить время пребывания на солнце.

Не загорать ни под солнцем, ни в солярии. 

Ультрафиолетовое излучение вызывает до 90% случаев рака кожи.

Пользуйтесь солнцезащитными кремами и очками в течение всего года. Будьте физически активными и придерживайтесь принципов здорового питания.

Ешьте преимущественно злаки, бобовые, овощи и фрукты, ограничьте употребление продуктов из копченого, засоленного мяса.

Для женщин: по возможности кормите младенца грудью. Это снижает риск рака молочной железы. 

Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями04.02.25, 07:30 • 111750 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

ЗдоровьеЛайфхак
vsesvitnia-orhanizatsiia-okhorony-zdoroviaВсемирная организация здравоохранения
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