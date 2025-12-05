В Україні викрили мережу з тисячі сайтів із дитячою порнографією: двом адміністраторам повідомлено про підозру

В Україні викрито мережу з близько тисячі вебресурсів, на яких розповсюджувалася дитяча порнографія. Про підозру повідомили двом особам, які адміністрували ці сайти та організували інфраструктуру для їх роботи з метою отримання прибутку. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру двом особам, які адміністрували розгалужену мережу вебресурсів із забороненим контентом (ч. 5 ст. 27, ч. 1, ч. 3 ст. 301-1 КК України) - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрювані створили та підтримували інфраструктуру з близько тисячі вебсторінок, на яких розміщувався контент, що містив зображення сексуальної експлуатації дітей. Основний організатор - мешканець Львова - керував серверами, орендуючи обладнання для функціонування всієї мережі з метою отримання прибутку.

Під час аналізу даних, вилучених на техніці першого підозрюваного, слідчі встановили його спільника, який проживав у Київській області.

У ході санкціонованих обшуків за місцем проживання та в автомобілях правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку зі слідами протиправної діяльності, носії інформації, криптогаманці, чорнові записи, готівку та транспортні засоби.

Знешкоджено близько тисячі онлайн-ресурсів, які використовувалися для розповсюдження забороненого контенту.

Тривають заходи щодо встановлення інших причетних осіб.

Провадження розпочато у взаємодії з британським National Crime Agency (NCA).

