В Україні викрили мережу з тисячі сайтів із дитячою порнографією: двом адміністраторам повідомлено про підозру
Київ • УНН
В Україні викрито мережу з близько тисячі вебресурсів, що розповсюджували дитячу порнографію. Двом особам, які адміністрували ці сайти з метою отримання прибутку, повідомлено про підозру.
В Україні викрито мережу з близько тисячі вебресурсів, на яких розповсюджувалася дитяча порнографія. Про підозру повідомили двом особам, які адміністрували ці сайти та організували інфраструктуру для їх роботи з метою отримання прибутку. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру двом особам, які адміністрували розгалужену мережу вебресурсів із забороненим контентом (ч. 5 ст. 27, ч. 1, ч. 3 ст. 301-1 КК України)
За даними слідства, підозрювані створили та підтримували інфраструктуру з близько тисячі вебсторінок, на яких розміщувався контент, що містив зображення сексуальної експлуатації дітей. Основний організатор - мешканець Львова - керував серверами, орендуючи обладнання для функціонування всієї мережі з метою отримання прибутку.
Під час аналізу даних, вилучених на техніці першого підозрюваного, слідчі встановили його спільника, який проживав у Київській області.
У ході санкціонованих обшуків за місцем проживання та в автомобілях правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку зі слідами протиправної діяльності, носії інформації, криптогаманці, чорнові записи, готівку та транспортні засоби.
Знешкоджено близько тисячі онлайн-ресурсів, які використовувалися для розповсюдження забороненого контенту.
Тривають заходи щодо встановлення інших причетних осіб.
Провадження розпочато у взаємодії з британським National Crime Agency (NCA).
