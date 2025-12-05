В Украине разоблачили сеть из тысячи сайтов с детской порнографией: двум администраторам сообщено о подозрении

В Украине разоблачена сеть из около тысячи веб-ресурсов, на которых распространялась детская порнография. О подозрении сообщили двум лицам, которые администрировали эти сайты и организовали инфраструктуру для их работы с целью получения прибыли. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении двум лицам, которые администрировали разветвленную сеть веб-ресурсов с запрещенным контентом (ч. 5 ст. 27, ч. 1, ч. 3 ст. 301-1 УК Украины) - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые создали и поддерживали инфраструктуру из около тысячи веб-страниц, на которых размещался контент, содержащий изображения сексуальной эксплуатации детей. Основной организатор - житель Львова - управлял серверами, арендуя оборудование для функционирования всей сети с целью получения прибыли.

При анализе данных, изъятых на технике первого подозреваемого, следователи установили его сообщника, проживавшего в Киевской области.

В ходе санкционированных обысков по месту жительства и в автомобилях правоохранители изъяли компьютерную технику со следами противоправной деятельности, носители информации, криптокошельки, черновые записи, наличные деньги и транспортные средства.

Обезврежено около тысячи онлайн-ресурсов, которые использовались для распространения запрещенного контента.

Продолжаются мероприятия по установлению других причастных лиц.

Производство начато во взаимодействии с британским National Crime Agency (NCA).

