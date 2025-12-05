$42.180.02
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Украине разоблачили сеть из тысячи сайтов с детской порнографией: двум администраторам сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 118 просмотра

В Украине разоблачена сеть из около тысячи веб-ресурсов, распространявших детскую порнографию. Двум лицам, администрировавшим эти сайты с целью получения прибыли, сообщено о подозрении.

В Украине разоблачили сеть из тысячи сайтов с детской порнографией: двум администраторам сообщено о подозрении

В Украине разоблачена сеть из около тысячи веб-ресурсов, на которых распространялась детская порнография. О подозрении сообщили двум лицам, которые администрировали эти сайты и организовали инфраструктуру для их работы с целью получения прибыли. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении двум лицам, которые администрировали разветвленную сеть веб-ресурсов с запрещенным контентом (ч. 5 ст. 27, ч. 1, ч. 3 ст. 301-1 УК Украины)

- говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые создали и поддерживали инфраструктуру из около тысячи веб-страниц, на которых размещался контент, содержащий изображения сексуальной эксплуатации детей. Основной организатор - житель Львова - управлял серверами, арендуя оборудование для функционирования всей сети с целью получения прибыли.

При анализе данных, изъятых на технике первого подозреваемого, следователи установили его сообщника, проживавшего в Киевской области.

В ходе санкционированных обысков по месту жительства и в автомобилях правоохранители изъяли компьютерную технику со следами противоправной деятельности, носители информации, криптокошельки, черновые записи, наличные деньги и транспортные средства.

Обезврежено около тысячи онлайн-ресурсов, которые использовались для распространения запрещенного контента.

Продолжаются мероприятия по установлению других причастных лиц.

Производство начато во взаимодействии с британским National Crime Agency (NCA).

Количество уголовных производств за порнографию в Украине выросло на 13% за год - отчет17.10.25, 11:50 • 3349 просмотров

Ольга Розгон

