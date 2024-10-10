В Україні відкрилася українсько-швейцарська виставка, створена науковцями, які брали участь у космічних місіях
Київ • УНН
У Чернівцях відкрилася виставка "Експедиція Сонячною системою", створена швейцарськими науковцями. Експозиція представлена у форматі коміксу та супроводжується інтерактивними заняттями для дітей різного віку.
Незвичайну виставку "Експедиція Сонячною системою" відкрила НЦ МАН України спільно з чернівецьким Музеєм науки у Чернівцях. Усі експонати - розроблені швейцарськими науковцями з Федеральної вищої технічної школи Цюріха та Музею "Focus Terra", пише УНН.
За словами директора МАН Станіслава Довгого, швейцарські партнери підтримали програму МАН, яка створює регіональні центри науки у громадах, де наразі проживає велика кількість ВПО, зокрема діти.
"Виставку з Цюріха доставило посольство Швейцарії в Україні. Такі проекти допомагають Україні відновити рівень доступу школярів до освітніх можливостей, які, на жаль, частково втрачені через війну. Ця експозиція особлива, оскільки, її подача дещо відрізняється від традиційної", - зазначив президент Малої академії наук України Станіслав Довгий.
"Подорож Сонячною системою" подана у вигляді захопливого і водночас сатиричного коміксу, в якому вчені розповідають про свої наукові пошуки і знахідки, про джерела мотивації в роботі і про те, як вони зазирнули вглиб планет за мільйони кілометрів від Землі. Експозиції доступно пояснюють внутрішню будову планет, особливості супутників, чорні діри і гравітаційні хвилі, пошук екзопланет, газові та крижані планети-гіганти.
Відвідувачі завдяки незвичній подачі можуть уявно побувати в центрі Юпітера, висадитись на Марсі і за марсіанською шкалою землетрусів отримати нові знання про червону планету. Також діти вивчатимуть ізотопи інертних газів в складі метеоритів, розв’язуватимуть таємниці походження води на Землі і проведуть аналіз її вмісту у різних небесних тілах.
"Швейцарські вчені креативно підійшли до подачі наукових фактів. Ідея розповісти про наукові пошуки у вигляді коміксу прижилася в Цюріху і тепер ми показуємо його нашим дітям. Крім виставки, на відвідувачів чекають інтерактивні заняття, які мотивуватимуть дітей займатися наукою. Дуже важливо розвіяти стереотип: наука - це важко й нудно. Навпаки - це креатив, захоплива подорож з яскравими враженнями. І завдяки підтримці Європейської мережі центрів науки Ecsite, партнерам з Федеральної вищої технічної школи Швейцарії і музею "Focus Terra" - це стало можливим", - підкреслив заступник директора МАН Василь Дунець.
Для створення виставки науковці використали свій досвід трьох космічних місій, у яких вони досліджували магнітне поле Землі, вимірювали гравітаційні хвилі й вивчали внутрішню будову і склад планети Марс.
Для юних відвідувачів виставки організатори підготували цікаві інтерактивні заняття. Дітям 6-9 років запропонують створити кишенькову Сонячну систему з паперової смужки для касових апаратів, збудувати масштабну модель відстаней між орбітами планет, поясом астероїдів і Плутоном. Відвідувачі 9-12 років зможуть приміряти на себе професію космічного гіда і розробити власний авторський тур по супутниках для космічних туристів. А школярі 12+ сконструюють модель чорної діри.
Згодом виставка з Чернівців поїде у турне іншими регіонами.