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В Украине открылась украинско-швейцарская выставка, созданная учеными, которые принимали участие в космических миссиях

В Украине открылась украинско-швейцарская выставка, созданная учеными, которые принимали участие в космических миссиях

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 07:20  •  3743 просмотра

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В Черновцах открылась выставка «Экспедиция по Солнечной системе», созданная швейцарскими учеными. Экспозиция представлена в формате комикса и сопровождается интерактивными занятиями для детей разного возраста.

Необычную выставку «Экспедиция по Солнечной системе» открыла НЦ МАН Украины совместно с черновицким Музеем науки в Черновцах. Все экспонаты - разработаны швейцарскими учеными из Федеральной высшей технической школы Цюриха и Музея «Focus Terra», пишет УНН.

По словам директора МАН Станислава Довгого, швейцарские партнеры поддержали программу МАН, которая создает региональные центры науки в общинах, где сейчас проживает большое количество ВПЛ, в частности дети.

«Выставку из Цюриха доставило посольство Швейцарии в Украине. Такие проекты помогают Украине восстановить уровень доступа школьников к образовательным возможностям, которые, к сожалению, частично утрачены из-за войны. Эта экспозиция особенная, поскольку, ее подача несколько отличается от традиционной», - отметил президент Малой академии наук Украины Станислав Довгий.

«Путешествие по Солнечной системе» представлена в виде увлекательного и одновременно сатирического комикса, в котором ученые рассказывают о своих научных поисках и находках, об источниках мотивации в работе и о том, как они заглянули вглубь планет за миллионы километров от Земли. Экспозиции доступно объясняют внутреннее строение планет, особенности спутников, черные дыры и гравитационные волны, поиск экзопланет, газовые и ледяные планеты-гиганты.

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Посетители благодаря необычной подаче могут воображаемо побывать в центре Юпитера, высадиться на Марсе и по марсианской шкале землетрясений получить новые знания о красной планете. Также дети будут изучать изотопы инертных газов в составе метеоритов, разгадывать тайны происхождения воды на Земле и проведут анализ ее содержания в различных небесных телах.

«Швейцарские ученые креативно подошли к подаче научных фактов. Идея рассказать о научных поисках в виде комикса прижилась в Цюрихе и теперь мы показываем его нашим детям. Кроме выставки, посетителей ждут интерактивные занятия, которые будут мотивировать детей заниматься наукой. Очень важно развеять стереотип: наука - это тяжело и скучно. Наоборот - это креатив, увлекательное путешествие с яркими впечатлениями. И благодаря поддержке Европейской сети центров науки Ecsite, партнерам из Федеральной высшей технической школы Швейцарии и музея «Focus Terra» - это стало возможным», - подчеркнул заместитель директора МАН Василий Дунец.

Для создания выставки ученые использовали свой опыт трех космических миссий, в которых они исследовали магнитное поле Земли, измеряли гравитационные волны и изучали внутреннее строение и состав планеты Марс.

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Для юных посетителей выставки организаторы подготовили интересные интерактивные занятия. Детям 6-9 лет предложат создать карманную Солнечную систему из бумажной полоски для кассовых аппаратов, построить масштабную модель расстояний между орбитами планет, поясом астероидов и Плутоном. Посетители 9-12 лет смогут примерить на себя профессию космического гида и разработать собственный авторский тур по спутникам для космических туристов. А школьники 12+ сконструируют модель черной дыры.

Впоследствии выставка из Черновцов поедет в турне по другим регионам.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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