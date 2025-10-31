В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
Уряд України тимчасово заборонив експорт необробленої деревини, запровадивши нульову квоту до кінця року. Це рішення спрямоване на забезпечення потреб населення та підприємств взимку, а також підтримку екології.
Кабінет міністрів України тимчасово заборонив експорт необробленої деревини. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.
Уряд ухвалив важливе рішення — тимчасово заборонив експорт необробленої деревини. Це необхідний крок, щоб подбати про людей взимку, зберегти роботу наших підприємств і зменшити навантаження на екологію
За її словами, обсяг лісозаготівлі в Україні суттєво скоротився за час повномасштабного вторгнення. Підприємства, які могли б працювати, простоюють чи працюють на мінімальних потужностях через брак деревини. Військо потребує деревини для своїх потреб. Від наявності деревини залежить життя в сільських громадах, де дрова є ключовим ресурсом для опалення взимку.
Рішення передбачає ліцензування експорту — нульову квоту до кінця року. Продовжуємо напрацьовувати подальші кроки для системного вирішення дефіциту деревини
