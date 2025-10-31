В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
Киев • УНН
Правительство Украины временно запретило экспорт необработанной древесины, введя нулевую квоту до конца года. Это решение направлено на обеспечение потребностей населения и предприятий зимой, а также поддержку экологии.
Кабинет министров Украины временно запретил экспорт необработанной древесины. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.
Правительство приняло важное решение — временно запретило экспорт необработанной древесины. Это необходимый шаг, чтобы позаботиться о людях зимой, сохранить работу наших предприятий и уменьшить нагрузку на экологию
По ее словам, объем лесозаготовки в Украине существенно сократился за время полномасштабного вторжения. Предприятия, которые могли бы работать, простаивают или работают на минимальных мощностях из-за нехватки древесины. Военные нуждаются в древесине для своих нужд. От наличия древесины зависит жизнь в сельских общинах, где дрова являются ключевым ресурсом для отопления зимой.
Решение предусматривает лицензирование экспорта — нулевую квоту до конца года. Продолжаем нарабатывать дальнейшие шаги для системного решения дефицита древесины
