В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины

Кабинет министров Украины временно запретил экспорт необработанной древесины. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Правительство приняло важное решение — временно запретило экспорт необработанной древесины. Это необходимый шаг, чтобы позаботиться о людях зимой, сохранить работу наших предприятий и уменьшить нагрузку на экологию

Спецпрокуроры разоблачили новые схемы хищения древесины на 32,8 млн грн в ГП "Леса Украины"

По ее словам, объем лесозаготовки в Украине существенно сократился за время полномасштабного вторжения. Предприятия, которые могли бы работать, простаивают или работают на минимальных мощностях из-за нехватки древесины. Военные нуждаются в древесине для своих нужд. От наличия древесины зависит жизнь в сельских общинах, где дрова являются ключевым ресурсом для отопления зимой.

Решение предусматривает лицензирование экспорта — нулевую квоту до конца года. Продолжаем нарабатывать дальнейшие шаги для системного решения дефицита древесины