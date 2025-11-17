В Україні потеплішає, але дощитиме: якою буде погода у перший день тижня

$42.040.02
48.980.10
ukenru
Ексклюзив
07:00 • 1590 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
05:28 • 6758 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
04:30 • 6210 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
16 листопада, 18:56 • 21563 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 39082 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 32564 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 58963 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 05:50 • 32363 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 36937 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 49563 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Міністр фінансів США: виплати Трампа по 2000 доларів потребують схвалення Конгресу16 листопада, 22:38 • 6966 перегляди
Швейцарія вмовила Трмпа знизити мита США за допомогою золота та годинника Rolex - Axios16 листопада, 23:40 • 4142 перегляди
Втрата Покровська обійшлася Зеленському дорожче, ніж його захоплення путіну - The Sunday Times17 листопада, 00:53 • 10201 перегляди
З початку 2025 року втрати росіян на війні в Україні перевищили 367 000 осіб - Генштаб02:30 • 6842 перегляди
Нічний ракетний удар по Балаклії: вже троє загиблих, кількість поранених зростає02:59 • 19974 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
07:00 • 1568 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 58953 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 55185 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 107266 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 90538 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Дональд Туск
Скотт Бессент
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Варшава
Реклама
УНН Lite
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 12246 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 31769 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 107266 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 40115 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 55653 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Опалення
FIFA (серія відеоігор)

В Україні потеплішає, але дощитиме: якою буде погода у перший день тижня

Київ • УНН

 • 1536 перегляди

17 листопада в Україні прогнозується хмарна погода. У західних областях очікуються дощі, на Закарпатті місцями значні.

В Україні потеплішає, але дощитиме: якою буде погода у перший день тижня

У понеділок, 17 листопада, на більшості території України очікується хмарна погода. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, вдень у західних областях пройдуть помірні, на Закарпатті місцями значні дощі; на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у західних, Вінницькій та Житомирській областях пориви 15-20 м/с. Температура вдень 9-14°, на півдні країни та Прикарпатті до 16°. В Карпатах дощ та мокрий сніг, вдень місцями значний дощ; температура вдень 3-8° тепла

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у понеділок буде хмарно, опадів не очікується. Температура повітря - 10-12°.

Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопада16.11.25, 10:19 • 58964 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Україна