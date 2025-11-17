В Україні потеплішає, але дощитиме: якою буде погода у перший день тижня

У понеділок, 17 листопада, на більшості території України очікується хмарна погода. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, вдень у західних областях пройдуть помірні, на Закарпатті місцями значні дощі; на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у західних, Вінницькій та Житомирській областях пориви 15-20 м/с. Температура вдень 9-14°, на півдні країни та Прикарпатті до 16°. В Карпатах дощ та мокрий сніг, вдень місцями значний дощ; температура вдень 3-8° тепла